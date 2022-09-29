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В Бишкеке презентовали УМК "История мировых цивилизаций"

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке проходит презентация учебно-методического комплекса "История мировых цивилизаций в контексте устойчивого развития", в которой принимают участие председатель Совета экологического движения "БИОМ" Владимир Коротенко, региональный уполномоченный представитель фонда имени Конрада Аденауэра по Центральной Азии Хайне Ронни Хайнс, заслуженный деятель науки КР Осмон Тогусаков, проректор КГУ имени Арабаева Жениш Бексултанов и другие.

Данный учебный комплекс был разработан экодвижением БИОМ совместно с академическим кругом вузов Кыргызстана при поддержке фонда имени Конрада Аденуара.

Настоящий учебно-методический комплекс предназначен для обучения магистрантов по направлению "Социально-экономическое образование". Также он может быть использован для разработки курсов по гуманитарным направлениям в рамках вузовского компонента дисциплин по истории цивилизаций.

Концепция устойчивого развития, или как ее определяет Генеральная Ассамблея ООН "всемирная модель будущего цивилизации" - это стратегия развития, которая появилась в ответ на нарастающую угрозу экологического кризиса и основанная на бережном отношении к окружающей среде. Кыргызстан как государство-член ООН вместе с остальными странам принял на себя обязательство по исполнению целей устойчивого развития и введение тематик . Результатом освоения курса должна стать выработка у студентов знаний об истории цивилизации, формирование у них ценностных ориентиров и компетентностей для участия в современных цивилизационных процессах с учетом принципов устойчивого развития.


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URL: https://www.vb.kg/423081
Теги:
вуз, наука, Бишкек, Кыргызстан
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