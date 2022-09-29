Задержан мужчина, хранивший у себя дома более 11 килограммов наркотиков

Сотрудники СБНОН задержали мужчину, в доме которого было найдено более 11 килограммов наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

СБНОН МВД по Таласской области была получена оперативная информация, что гражданин К. причастен к незаконному хранению и сбыту наркотиков на территории Чуйской и Таласской областей. Следственной службой УВД Таласской области было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 ("Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта") УК КР.

При проведении следственно-оперативных мероприятий оперативниками СБНОН по Таласской области был установлен гражданин С.К., 1972 года рождения, временно проживающий на территории Ленинского района города Бишкека.

В рамках данного уголовного дела, а также проходящей международной антинаркотической операции "КАНАЛ-НЕМАН" в ходе санкционированного обыска дома в Бишкеке в гараже были обнаружены три пластиковые литровые бутылки и одна большая канистра объемом 10 литров с масляной жидкостью внутри. По предварительному заключению экспертизы, данная жидкость является экстрактом каннабиса. Общий вес изъятого вещества составил 11 килограммов 410 граммов. Гражданин С.К. задержан.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению других лиц, причастных к данному преступлению.