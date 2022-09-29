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На узбекской свадьбе "бывшая" пришла к жениху в свадебном наряде

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- Назгуль Абдыразакова
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В социальных сетях распространилось видео с узбекской свадьбы. Видео распространилось в телеграм-каналах.

На видео можно увидеть, как бывшая девушка жениха пришла на свадьбу в свадебном платье. Девушка заявила, что была обманута женихом и таким образом решила ему отомстить.

Собравшиеся гости были шокированы данным инцидентом. К счастью, вся эта ситуация оказалась жестким пранком. Представители программы Xafa bo'lish yo'q решили таким образом подшутить над женихом. Необходимо отметить, что шоу Xafa bo'lish yo'q известно благодаря жестким пранкам над звездами узбекского шоу-бизнеса.

Источник: upl.uz


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URL: https://www.vb.kg/423084
Теги:
Узбекистан, свадьба, соцсети
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