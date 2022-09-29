Чуйский областной театр 7 октября открывает свой 31-й сезон

Чуйский областной театр имени Шаршена Термечикова 7 октября на сцене республиканского ТЮЗа открывает свой 31-й сезон. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Новый театральный сезон открывается спектаклем "Күйөө жолдош" ("Шафер"). Представление создано по одноименной пьесе Жалиля Садыкова.

А уже на 8 октября в театре запланирован показ спектакля "Кара чапан" ("Черная бурка"). Он создан по мотивам произведения современного осетинского драматурга Георгия Хугаева.

Артисты Чуйского областного театра сыграют эти два спектакля не только в Бишкеке, но и в районных центрах и городе Токмок. Турне начнется 11 октября в Кемине (Кемин - малая родина народного поэта республики Жалиля Садыкова, 90-летие которого отмечается в нынешнем году). Завершатся гастроли театра 26 октября в Панфиловском районе.