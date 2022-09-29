30 сентября в столице пройдет ярмарка "От сердца к сердцу"

30 сентября в Бишкеке пройдет благотворительная ярмарка "От сердца к сердцу", приуроченная к Международному дню пожилых людей. Об этом сообщает ОО "Ресурсный центр для пожилых".

Мероприятие направлено на популяризацию активного долголетия и повышение качества жизни пожилых граждан.

Организуют событие международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, РЦУЗиМК МЗ и Русский дом в Бишкеке при поддержке столичной мэрии.

В ярмарке примут участие пожилые люди из Иссык-Кульской, Чуйской областей и Бишкека. Здесь будут представлены изделия из войлока и шерсти, национальные сувениры, мыло ручной работы. Все изготовлено пожилыми людьми. Приобрести на ярмарке можно будет и сельскохозяйственную продукцию.

В программе также - беспроигрышная лотерея, мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, скандинавская ходьба, гимнастика, выставка информационно-образовательных материалов по НИЗ и вакцинации от COVID-19, шахматный турнир, консультации специалистов Эндокринологического центра при Минздраве по профилактике и лечению сахарного диабета и многое другое. Участников и гостей мероприятия ждет также праздничный концерт.

Ярмарка "От сердца к сердцу" пройдет на бульваре Эркиндик (пересекает улица Пушкина) возле памятника Курманджан Датке с 10 до 14 часов.