ОсОО "Скай Мобайл" оштрафовано Службой антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики после жалобы абонента. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

В службу поступило заявление от гражданина Н.Т.И. Он пожаловался на поступающие на его абонентский номер sms-сообщения с рекламной информацией от ОсОО "Скай Мобайл".

В ходе изучения заявления заявитель несколько раз обращался в ОсОО "Скай Мобайл" относительно отказа в получении sms-сообщений с рекламной информацией. Однако и после его обращений рекламные sms продолжали поступать.

Согласно части 9 статьи 5 Закона Кыргызской Республики "О рекламе", несанкционированная рассылка рекламы (спам) по интернету, мобильным телефонам и факсам запрещается. Таким образом, при отправлении sms-сообщений с рекламной информацией на абонентский номер заявителя после направленных в ОсОО "Скай Мобайл" заявлений от абонента об отказе получения sms-сообщений с рекламной информацией со стороны ОсОО "Скай Мобайл" допущено нарушение вышеуказанной нормы законодательства Кыргызской Республики о рекламе.

По результатам изучения рекламной информации в отношении ОсОО "Скай Мобайл" вынесено предписание о прекращении нарушений норм Закона Кыргызской Республики "О рекламе" и вынесено 3 постановления о наложении взыскания по делу о правонарушении в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики о правонарушениях.

В случае несанкционированной рассылки рекламы (спам) на мобильные номера можно обращаться в Службу антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.