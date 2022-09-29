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Европейский союз приветствует решение суда, оправдавшее Болота Темирова

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- Асия Канаева
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Представительство Европейского союза в Кыргызской Республике распространило заявление ЕС по делу Болота Темирова.

"Европейский союз приветствует вчерашнее решение суда, оправдавшее известного журналиста-расследователя Болота Темирова по большей части обвинений. Мы призываем правительство Кыргызстана обеспечить справедливое судебное разбирательство в полном соответствии с национальным законодательством и международными обязательствами в области прав человека в ходе последующего процесса обжалования.

ЕС вновь подчеркивает важность обеспечения свободы слова и гарантии личной безопасности всех журналистов при выполнении ими своей профессиональной деятельности", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/423092
Теги:
суд, Европейский союз
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