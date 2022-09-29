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С 3 по 7 октября будут проведены работы по спуску опасных камней

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- Асия Канаева
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С 3 по 7 октября без учета погодных условий на 118 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, в Боомском ущелье (3886 км. железной дороги) будут проведены работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД с 9 до 15 часов. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях предотвращения опасных факторов, в виде осыпей и камнепадов.


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URL: https://www.vb.kg/423098
Теги:
Кыргыз темир жолу, спуск камней
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