С 3 по 7 октября будут проведены работы по спуску опасных камней

С 3 по 7 октября без учета погодных условий на 118 километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт, в Боомском ущелье (3886 км. железной дороги) будут проведены работы по спуску опасных камней. Об этом сообщает ГП "НК "Кыргыз темир жолу".

Работы производятся в светлое время суток после частичного перекрытия автодороги сотрудниками ГУОБДД МВД с 9 до 15 часов. Во время очистки дороги транспорт будет направлен по одной полосе.

При накоплении более 30-40 единиц автотранспорта работы по спуску камней прекращаются, и проводится пропуск автотранспорта.

Мероприятие проводится в целях предотвращения опасных факторов, в виде осыпей и камнепадов.