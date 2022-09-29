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Министр образования и науки водворен в изолятор временного содержания

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- Асия Канаева
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Министр образования и науки Алмазбек Бейшеналиев водворен в изолятор временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сообщается, что мера пресечения для задержанного будет избрана в течении 48 часов. Проводится тщательное и объективное расследование, все обстоятельства проверяются.

Напомним, что Алмазбек Бейшеналиев был задержан вчера в рамках расследуемого уголовного дела по факту вымогательства взятки в особо крупном размере. Проведены оперативно-следственные мероприятия. Министр был задержан оперативными сотрудниками при получении взятки.

В настоящее время расследуется факт получения части от всей суммы взятки (общий размер которой составил 110 тысяч долларов) за прием иностранных студентов в отечественные вузы.


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URL: https://www.vb.kg/423100
Теги:
задержание, взятка, МВД
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