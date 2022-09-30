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В Бишкеке обсудили роль религиозных деятелей

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- Назгуль Абдыразакова
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В Бишкеке прошла координационная встреча на тему "Роль религиозных деятелей в распространении концепции "Кыргыз жараны"". Об этом сообщает пресс-служба Госкомиссии по делам религий.

"Религиозные ценности также важны для развития государства во всех аспектах, в том числе для того, чтобы общество жило в согласии, единстве и мире. Это связано с тем, что в соответствии с требованиями времени возрастает роль религиозных деятелей в нашем обществе, особенно среди молодежи. Поэтому очень важно, чтобы религиозные деятели, как Кыргыз жараны, были ответственными, образованными, осведомленными в работе по формированию гражданской идентичности в обществе", - подчеркнул директор ГКДР КР Тойгонбай Абдыкаров.

Целью координационного совещания является расширение осведомленности о проектах, реализуемых в данной сфере организациями и экспертами, способствующими развитию социальной, культурной и духовной идентичности государства на основе концепции "Кыргыз жараны" Кыргызской Республики для 2021-2026 гг., чтобы работать вместе для эффективного выполнения своих обязанностей.

"Данное мероприятие было организовано Центром изучения религиозной ситуации при Государственной комиссии по делам религий при поддержке программы развития ООН в Кыргызстане в сотрудничестве с представителями и экспертами государственных органов, религиозных и неправительственных организаций, осуществляющих проектную деятельность в религиозной сфере", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/423107
Теги:
Госкомиссия по делам религий, Бишкек
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