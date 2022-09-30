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Будем с зерном, а вот овощей поменьше

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- Вячеслав Аникин
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Минсельхоз опубликовал предварительные данные о сборе основных сельскохозяйственных культур. В целом они благоприятные, но есть и проблемы.

Зерна уже собрано 1,085,6 тысячи тонн, а в прошлом году на круг вышло вполовину меньше. Самое главное: радуют цифры по намолоту пшеницы. Ее на сегодняшний день уже припасено 520 тысяч тонн. Для обеспечения кыргызстанцев мукой нужно, напомним, 800 тысяч. Но урожай пока собран лишь с 70 процентов площадей. Кроме того, с зерном, как всегда, нам пообещала подсобить Россия. Так что поводов для паники нет.

Но одно дело вырастить хороший урожай, а другое - сохранить и сделать продукцию доступной для населения. И здесь возникают вопросы. Пока нигде не было сообщений о запрете экспорта продовольственного зерна из Кыргызстана. Этот момент тревожит. Шустрые земледельцы уже сейчас запросто могут начать отвозить нашу пшеницу в сопредельные страны. Там закупочные цены намного выше, чем у нас.

Сейчас нужно не зевать, а обязать перерабатывающие предприятия приобретать у фермеров зерно по выгодным для них ценам. Уже нет времени на рассуждения о рыночной экономике, государство обязано диктовать свои условия мельникам и хлебопекам. Необходимо выработать вместе с ними взаимоприемлемую ценовую политику.

Хороший в республике урожай ячменя. Если в прошлом году его собрали 189 тысяч тонн, то в этом 491 тысячу. И сбор продолжается. Значит, кормовой проблемы не возникнет. Но штука в том, что в стране мало осталось предприятий по производству концентрированных кормов. Крупный и мелкий рогатый скот во многих фермерских хозяйствах давно сидит на сене, в лучшем случае - на перемолотой кукурузе и силосе. А как ячмень превратить в комбикорма - сейчас задачка со многими неизвестными.

Мало собрано семян подсолнечника, всего 59 тысяч тонн. Это меньше намеченных ранее планов почти в два раза. Следовательно, можно уже сейчас говорить о провале госпрограммы по производству растительного масла. Будем опять зависеть от импортных поставок. И можно не сомневаться: коммерсанты, завозящие этот товар, с нами церемониться не станут. В мире в этом году урожай подсолнечника небольшой. Так что выводы напрашиваются невеселые.

Десятками тысяч тонн вывозится за рубеж овощная продукция. Вот почему цена качественных помидоров доходит до ста сомов, а огурцов на прилавках не так много, как хотелось. В принципе никто не имеет права запрещать фермерам распоряжаться выращенным урожаем по собственному усмотрению. Но это еще раз доказывает неспособность государства заинтересовать крестьянина в реализации продукции дома. И к гадалке не ходи, чтобы понять: зимой мы будем покупать импортную консервированную продукцию. Местная, если и будет, то по баснословным ценам.

Кстати, меньше, чем в прошлом засушливом году, выращено картофеля. Тоже тревожный звоночек. Если сейчас второй хлеб стоит 60 сомов, то зимой и весной он будет не менее 80.

Все эти факты говорят об одном: с грехом пополам мы получили неплохой урожай зерновых культур, а вот подсобить фермерам с производством овощей, картофеля и подсолнечника не сподобились. За это спасибо точно никто не скажет.


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URL: https://www.vb.kg/423109
Теги:
Минсельхоз, продовольствие, Кыргызстан, урожай
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