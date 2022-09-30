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На границе России составляют списки выезжающих

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что на границе России составляют списки выезжающих, и предложил подумать, что делать с брошенными там машинами, сообщает "Интерфакс".

"У нас составляют списки всех тех, кто стоит на выезд сейчас. Думаете, они выезжают, и никто не видит, кто поехал, зачем поехал?" - сказал Володин на заседании Госдумы в среду.

Он добавил, что на границе многие бросают машины: "Тоже надо подумать, кому отдать эти машины. Может, семьям тех ребят, которые поехали воевать. Так будет правильно".


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URL: https://www.vb.kg/423111
Теги:
Россия, армия, военная операция в Украине
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