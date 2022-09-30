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В Бишкекском доме-интернате заменили 6 метров водопроводной трубы

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- Айжан Мамбеталиева
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В столичном муниципалитете сообщают, что 12 часов работали специалисты службы водоснабжения ПЭУ "Бишкекводоканал" в городском доме-интернате для пожилых людей.

В Бишкекском доме-интернате прорвало водопроводную трубу диаметром 100 миллиметров. Как выяснилось, труба, поставляющая воду в здание, со временем пришла в негодность, из-за чего подтекала. Залатать трубу было невозможно, так как она рассыпалась прямо в руках специалистов.

Работники заменили часть дырявой трубы на новую. Работы завершены во втором часу ночи.


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URL: https://www.vb.kg/423120
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, пожилые люди, Бишкек
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