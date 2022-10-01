Афиша: Где в Бишкеке интересно провести время в выходные и не только

Государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева открывает свой 84-й сезон. В это воскресенье, 2 октября, малышей и их родителей ждет много интересного. Сначала мальчикам и девочкам будет представлено красочное шоу ростовых кукол. А затем они смогут познакомиться с героями спектакля "Здравствуйте!".

Начало шоу ростовых кукол – 11 часов.

Начало спектакля – 11 часов 30 минут.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова сегодня, 1 октября, в Международный день пожилых людей приглашает всех желающих на благотворительный показ спектакля "День космонавтики или Любовь, похожая на сон", созданный по мотивам одноименной пьесы Евгения Унгарда. Лирическая комедия поставлена заслуженным деятелем культуры Кыргызской Республики Нурланом Асанбековым.

Вход на спектакль свободный.

Начало в 14 часов.

В Малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова 6 октября состоится концерт Чуйского камерного оркестра. В программе вечера шедевры мировой классики и современные произведения. Солисты: Виктория Васильева (фортепиано), Саяра Мухамедова (скрипка), Антон Лещёв (альт). Дирижер – народный артист Кыргызской Республики Рахатбек Осмоналиев.

Начало в 18 часов.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева сегодня, 1 октября, утром приглашает маленьких зрителей на оперу для детей Петра Вальдгарда в двух действиях "Кошкин дом". Вечером в театре можно будет увидеть спектакль "Адам". Вход на это представление свободный.

Начало в спектаклей в 11 и 19 часов.

В воскресенье, 2 октября, в театре дают оперу "Дон Жуан" Вольфганга Амадея Моцарта в двух действиях. В спектакле принимает участие звезда мировой оперной сцены, приглашенный солист Метрополитен Опера (США), Ла Скала (Италия) и Гранд Опера (Франция) Денис Седов (бас).

Начало в 19 часов.

4 октября в Малахитовом зале состоится сольный концерт Дениса Седова (Россия).

Начало в 19 часов.

5 октября в Малахитовом зале пройдет концерт струнного квартета симфонического оркестра театра. Талантливые и виртуозные музыканты - Аида Жылкыбаева (скрипка), Виктория Дудина (скрипка), Нурзат Рахатбекова (альт) и Камчыбек Исенбаев (виолончель) исполнят произведения классиков, а также популярные сочинения современных авторов.

Начало в 19 часов.

6 октября в Малахитовом зале театра состоится концерт солистов оперы. В исполнении ведущих солистов Кыргызского национального академического театра оперы и балета прозвучат отрывки из опер, романсы и песни зарубежных, русских и кыргызских композиторов. Концертмейстер - заслуженная артистка Кыргызской Республики Юлия Бабич.

Начало в 19 часов.

7 октября в Малахитовом зале пройдет сольный концерт ведущей солистки оперы Оксаны Шутовой "Ай нуру". Прозвучат популярные произведения выдающихся кыргызских композиторов Калыя Молдобасанова, Насыра Давлесова, Абдыласа Малдыбаева. Концертмейстер - Нуржан Токтобекова.

Начало в 19 часов.

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева продолжает работу юбилейная выставка "Айтиев – жизнь в искусстве", посвященная 110-летию со дня рождения художника. В экспозицию вошли произведения живописи, графики и скульптуры из собрания КНМИИ.

Посетить выставку можно до 14 октября.

Музей находится по адресу: улица Абдрахманова 196.

В филиале "Галереи М" и АртХолле на этой неделе открылась вторая выставка из цикла тематических экспозиций под названием "Тот миг детства…" с участием известных кыргызских художников.

Посетить выставку можно до 29 октября.

Вход свободный.

Филиал "Галереи М" находится: ЦУМ-2 "Айчурок", 4 этаж/413.