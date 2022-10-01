В Бишкеке пройдет юбилейная выставка Момунбека Астара "Танцы под дождем"

14 октября в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева откроется персональная юбилейная выставка Момунбека Астара "Танцы под дождем".

Кыргызский художник, живописец, монументалист и педагог Момунбек Астар (Момунбек Акматкулов) представит вниманию ценителей прекрасного станковую живопись и фрагменты монументальных произведений (мозаика, витраж, стенная роспись), созданные в период с 1978 по 2020 годы. А также фотохронику значимых событий своей творческой жизни.

Данная выставка познакомит публику с этапами творческого пути одного из интереснейших художников Кыргызстана и Центральной Азии.

Творческая биография Акматкулова неразрывно связана с культурными и социальными процессами в обществе на рубеже ХХ-XXI веков.

Московский художественный институт имени Сурикова открыл перед молодым художником широкие горизонты возможностей. С 1979 по 1991 год Акматкулов создает свою монументально-пространственную летопись на стенах и внутри помещений, таких как Спортивная Школа олимпийского резерва, Дом науки и техники, Институт онкологии и радиологии... Он оформляет зал приемов на таком значимом для страны объекте, как Токтогульская ГЭС.

Живописный раздел выставки предлагает нам многообразие жанров - сюжетная композиция, портрет современника, пейзаж, натюрморт. В произведениях станковой живописи Акматкулов щедро делится со зрителями пережитыми им моментами. Искусство для улицы сформировало у монументалиста способность, стоя за мольбертом, помнить о тех, к кому обращены его произведения.

В 1991 году Акматкулов первым основал в Бишкеке частную художественную галерею. Это дало художникам возможность открывать выставки и продавать свои работы. "Галерея М'' открыла свои двери в центре столицы. В 1995 году на Биеннале в Анкаре "Галерея 'М'' получила международный сертификат, закрепив за собой возможности выхода на международный арт - рынок.

В последнее время Акматкулов много времени уделяет руководству международными пленэрами, которые проходят дважды в год в Анкаре.

Посетить экспозицию "Танцы под дождем" можно будет до 30 октября.