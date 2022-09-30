Погода
$ 81.07 - 82.07
€ 80.50 - 81.50

Садыр Жапаров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

183  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 29 сентября встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Садыр Жапаров отметил высокую организацию IV Всемирных игр кочевников и подчеркнул, что они направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире как достояния человеческой цивилизации.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность к диалогу и сотрудничеству на мировой арене в целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического сотрудничества, а также содействия устойчивому развитию, стабильности и процветанию двух стран".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423124
Теги:
Садыр Жапаров, Турция, Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  