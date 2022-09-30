Садыр Жапаров встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 29 сентября встретился с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов кыргызско-турецкого взаимодействия, уделив особое внимание укреплению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Президент Садыр Жапаров отметил высокую организацию IV Всемирных игр кочевников и подчеркнул, что они направлены на развитие этноспортивного и этнокультурного движения в мире как достояния человеческой цивилизации.

В ходе встречи стороны подтвердили приверженность к диалогу и сотрудничеству на мировой арене в целях дальнейшего укрепления двустороннего стратегического сотрудничества, а также содействия устойчивому развитию, стабильности и процветанию двух стран".