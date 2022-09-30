В Баткенской области сотрудники МВД помогают жителям разбирать завалы

Сотрудники милиции Баткенской области помогают местным жителям навести порядок в разрушенных домах. Напомним, в результате вооруженного нападения Таджикистана разрушены и сожжены дома жителей Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области, сообщает пресс-служба МВД КР..

По данным пресс-службы, на сегодняшний день эвакуированные жители возвращаются в свои дома, а сотрудники милиции Баткенской области помогают гражданам наводить порядок и обустраиваться.

"В то же время правоохранители проводят разъяснительную работу с гражданами по вопросам предотвращения правонарушений и провокационных действий и обеспечивают безопасность людей, переезжающих в свои дома".