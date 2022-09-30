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В Баткенской области сотрудники МВД помогают жителям разбирать завалы

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- Бакыт Басарбек
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Сотрудники милиции Баткенской области помогают местным жителям навести порядок в разрушенных домах. Напомним, в результате вооруженного нападения Таджикистана разрушены и сожжены дома жителей Лейлекского и Баткенского районов Баткенской области, сообщает пресс-служба МВД КР..

По данным пресс-службы, на сегодняшний день эвакуированные жители возвращаются в свои дома, а сотрудники милиции Баткенской области помогают гражданам наводить порядок и обустраиваться.

"В то же время правоохранители проводят разъяснительную работу с гражданами по вопросам предотвращения правонарушений и провокационных действий и обеспечивают безопасность людей, переезжающих в свои дома".


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URL: https://www.vb.kg/423125
Теги:
Баткенская область, МВД, приграничные конфликты, Кыргызстан
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