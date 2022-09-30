Горожане возмущены жестоким убийством бездомных собак (осторожно фото!)

В редакцию vb.kg обратились возмущенные бишкекчане. Горожан шокировало безжалостное убийство нескольких бездомных животных, случившееся вчера вечером.

"У нас беда! Помогите, пожалуйста! Вчера на пересечении улиц Молодой Гвардии и Киевской устроили бойню животных. По всей видимости, это сделали владельцы магазина second hand. Вокруг лежат трупы щенков", - написали нам читатели.

Неравнодушные бишкекчане рассказали, что щенки жили вместе со своей мамой в норке. Теперь же она закрыта бетонным блоком и, возможно, внутри еще остались живые щенки.

"Скоро магазин откроется. Наверняка все следы уберут. Еще с вечера мешок приготовили. Сейчас снова сходила туда, убитые щенки так и лежат на земле. Бедные! Никому до них нет никакого дела. Жили себе, никому не мешали. Нужно обязательно рассказать про это массовое убийство. Ведь сначала животных убивают, а потом и до людей дойдет!" - негодуют горожане.