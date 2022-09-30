В Бишкеке с 3 по 5 октября в некоторых районах отключат газ

Компания "Газпром Кыргызстан" информирует, что с 3 по 5 октября планируется проведение ремонтных работ по устранению утечки природного газа на подземном газопроводе среднего давления, введённого в эксплуатацию в 1975 году, сообщает пресс-служба компании.

В связи с этим будет прекращена подача природного газа в районе, ограниченном улицами Фучика, БЧК, 2-е Черепки, Жибек Жолу; а также котельная в/ч 7705.

Компания "Газпром Кыргызстан" приносит извинения за доставленные неудобства. Мы делаем все, чтобы использование природного газа было безопасным и комфортным.