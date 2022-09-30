В Бишкеке и Оше объявлен конкурс директоров школ

Объявлен второй тур конкурса на замещение вакантных должностей руководителей государственных и муниципальных школ в городах Бишкеке и Оше. Об этом сообщается на сайте Министерство образования и науки КР.

По его данным, для участия в конкурсе документы необходимо отправить с 29 сентября по 9 октября 2022 года на следующие электронные адреса:

Бишкек - konkurs2.bishkek.2022@gmail.com;

Ош - konkurs2.g.osh.2022@gmail.com.

Несвоевременная подача документов или представление их в неполном объеме являются основаниями для исключения кандидата.

График и место проведения компьютерного тестирования будут объявлены дополнительно.

Кандидат может подать заявление только на одну вакантную должность. Со списком школ можно ознакомиться здесь.