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Капитальный ремонт ДОО №8 на контроле у акима Ленинского района

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- Айжан Мамбеталиева
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Накануне глава Ленинского района Русланбек Тагаев проинспектировал ход капитального ремонта здания дошкольной образовательной организации №8.

Со стороны подрядной организации ОсОО "НАК-Строй" проводится капитальный ремонт здания. Уже завершены работы по замене системы отопления в пищеблоке и прачечной, ведутся отделочные работы. Ремонтные работы начаты с 1 августа 2022 года и согласно проекту завершится до 1 ноября 2022 года.

Детский сад №8 построен в 1954 году. На территории находятся 7 блоков, из них блоки Б, Е, Ж находятся в аварийном состоянии и не функционировали с 1992 года. Блоки А, В, З, У не функционируют с 2019 года. Блок "А" здания детского сада рассчитан на 4 группы, проектная мощность на 120 детей. Инженерные коммуникации и оборудование вышло из строя, и находилось в нерабочем состоянии. На территории детского сада имеются здания, хозпостройки (навес, сарай, бойлерная, прачечная, тамбур).

Глава района попросил уделить особое внимание качеству ремонта и напомнил ответственным лицам о необходимости соблюдения сроков его завершения.


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URL: https://www.vb.kg/423130
Теги:
Ленинский район, Бишкек
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