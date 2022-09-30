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ГКНБ: У жителя Джалал-Абада нашли наркотики в особо крупном размере

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У жителя Джалал-Абада обнаружены наркотические средства в особо крупном объеме, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой работы по пресечению незаконного оборота наркотических средств 28 сентября 2022 года в рамках возбужденного уголовного дела был проведен обыск дома, расположенного в городе Джалал-Абаде Джалал-Абадской области, в результате чего были обнаружены наркотические средства в особо крупном объеме.

В рамках указанного уголовного дела задержан гражданин Кыргызской Республики М.А.Д., в доме которого были обнаружены и изъяты вышеуказанные наркотические вещества, проведенной экспертизой признанные марихуаной-высушенной общим весом 833 грамма.

В настоящее время М.А.Д. водворен в ИВС ГКНБ КР, а также организован комплекс оперативно-следственных мероприятий, направленных на установление иных причастных лиц", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/423131
Теги:
ГКНБ, Джалал-Абадская область, задержание, наркотики
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