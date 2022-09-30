В Оше заверяют, что полностью готовы к предстоящему отопительному сезону

В Оше к 1 октября будут завершены все работы по подготовке теплоснабжающих объектов к отопительному зимнему периоду, сообщает пресс-служба мэрии южной столицы.

По данным пресс-службы, 29 сентября состоялась проверка готовности объектов МП "Теплоснабжение" к предстоящему отопительному зимнему периоду.

"В рамках поездки по объектам теплоснабжения вице-мэр города Оша Сонунбек Жунусбаев отметил, что в этом году необходимо уделить особое внимание подготовке к зиме тепловых систем подвальных частей многоэтажных домов.

"Ранее мы провели ряд заседаний городского штаба по подготовке к предстоящему отопительному зимнему периоду, где были даны соответствующие поручения. Все работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком, согласно которому к 1 октября все работы должны быть завершены. Главная задача – качественное обеспечение всех абонентов теплом. С этой целью пристальное внимание уделяется качеству закупаемого угля. В настоящее время уже поступило 80% угля. Однако напоминаю, что теплоснабжающая организация подает тепловую энергию только до дома. Поэтому мы призываем всех граждан заблаговременно подготовить все внутренние тепловые сети многоэтажных домов (трубы, стояки, тепловые системы подвальной части домов и др.). Мэрия города Оша в рамках программы софинансирования готова выделить на данные цели 50% от стоимости работ. Сейчас этому вопросу будет уделяться пристальное внимание.

Следующим вопросом является запас угля жителями частного сектора. Ежегодно населению города для прохождения зимнего периода необходимо 24 тысяч тонн угля. С целью создания соответствующих условий для горожан на территории всех МТУ города запланировано открытие 15 пунктов по реализации угля. Согласно прогнозам синоптиков, зима в этом году будет снежной. В связи с вышеуказанным призываю граждан произвести необходимый запас угля, пока цена на него является низкой",- сообщил вице-мэр.

По итогам мероприятия даны поручения провести проверку и мониторинг состояния тепловых систем тех домов и объектов, у которых в прошлом году были проблемы с обеспечением теплом, для чего совместно с МТУ города поручено провести соответствующую разъяснительную работу с населением.

В свою очередь главный инженер МП "Теплоснабжение" Нурлан Мурзаматов отметил, что предприятие полностью готово к предстоящему отопительному периоду.

"Нашим предприятием, согласно утвержденному графику мероприятий, проводится весь необходимый комплекс работ по подготовке к зиме. В настоящее время завершены работы по подготовке котельных, агрегатов и необходимого оборудования. Согласно утвержденному графику, уже поступило 5140 тонн угля. МП "Теплоснабжение" обслуживает 88 котельных, из которых 19 работают на электрической энергии, остальные - на угле. Котельные предприятия обеспечивают теплом 306 многоэтажных домов, 98 городских предприятий и учреждений, объектов системы образования и здравоохранения. Общее число абонентов превышает 14,4 тысячи человек", - сообщил Мурзаматов".