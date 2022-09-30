Данияр Иманалиев - мужчинам: О простатите говорить не стыдно. И вот почему

"С симптомами простатита сталкивается почти каждый мужчина. По официальной статистике, простатитом страдает не менее 30 процентов мужчин нашей страны. Диагностировать же точное количество больных до сих пор проблематично, потому что многие не обращаются за медицинской помощью. Но если провести поголовное обследование, то их ряды, конечно, пополнятся в разы. Наличие недуга сильно снижает качество жизни, а отсутствие лечения может привести к летальному исходу. Несмотря на это, о болезни до сих пор не принято говорить открыто и без стеснения, а о профилактике мало кто задумывается. Это интервью, считаю, должен прочитать каждый мужчина", - сказал vb.kg врач-уролог одного из медицинских центров Бишкека Данияр Иманалиев.

- Простатит - это воспалительные поражения предстательной железы. Основная функция предстательной железы - выделение секрета, который входит в состав спермы мужчины и обеспечивает нормальную оплодотворяющую способность сперматозоидов. Также предстательная железа участвует в мочеиспускании и выступает в роли клапана: закрывает выход из мочевого пузыря во время эрекции. Во время болезни простата увеличивается в размерах и сдавливает мочеиспускательный канал, из-за чего появляются боли в области малого таза и гениталиях, а также другие неприятные симптомы.

По клиническому проявлению простатит бывает острым и хроническим. При остром появляются сильные рези, боль при мочеиспускании, выделения из уретры, температура поднимается до 40 градусов. Хронический простатит, как правило, - это длительный процесс, как правило, являющийся исходом острого воспаления простаты. На фоне него у мужчины образуется расстройство половой функции и мочеиспускания. Простату еще называют вторым мужским сердцем, поэтому может ухудшиться самочувствие.

Почему он возникает?

- Судя по классификации, у простатита могут быть разные причины и, в первую очередь, это инфекции, передающиеся половым путем. Или другие инфекции, возникшие из других очагов, находящихся в организме. Например, если у человека имеются кариозные зубы или воспаление ЛОР-органов (ангина, гайморит, воспаление уха, фурункулы). Туда же относится воспаление почек, мочеполовой системы, инфекция проникает в простату через кровь, особенно на фоне ослабленного общего и местного иммунитета или переохлаждения.

И что особо еще хотел подчеркнуть: у простатита нет возраста. Некоторые его формы встречаются и у 20-25-летних мужчин. Хотя в массовом сознании простатит воспринимается как заболевание пожилых. Это миф. Чаще всего им страдают мужчины 35-50 лет.

То есть мужчины расплачиваются своим здоровьем за свои беспутные связи.

- Это очень категоричное суждение, но вероятность подцепить инфекцию у таковых гораздо больше. Она может проникнуть в ткань простаты и вызвать воспаление. Именно поэтому причиной простатита у молодых людей чаще бывают все-таки инфекции, передающиеся половым путем. У семейного мужчины, когда его половым партнером является только супруга, могут быть другие причины возникновения простатита. К примеру, отдаленные очаги инфекции, плюс анатомические изменения, которые происходят в организме после 35-40 лет. Человек начинает потихоньку стареть, у него может наблюдаться аденома простаты (доброкачественная гиперплазия предстательной железы), когда изнутри начинает произрастать более плотная ткань, чем ткань простаты, которая сдавливает ее. В результате чего нарушается микроциркуляция крови, и происходят другие нарушения.

Простатит является "звоночком" о развитии аденомы предстательной железы, они как-то связаны между собой?

- Нет, можно сказать, что всё происходит с точностью наоборот. Если у пожилых мужчин развивается аденома, то можно предположить, что у них происходит сдавление тканей, нарушаются анатомия, отток секрета, и при малейшем переохлаждении может развиться простатит. Оперирующие урологи во время или после операции по удалению аденомы часто отмечают гнойные выделения из протоков простаты.

При каких симптомах мужчина должен отправиться к врачу?

- Простатит до поры до времени протекает как "молчаливое заболевание". Даже те симптомы, которые указывают на наличие болезни: боли в области малого таза и гениталиях, а также другие неприятности: трудности с мочеиспусканием (например, чувство не до конца опорожненного мочевого пузыря), ухудшение длительности и качества эрекции, преждевременная эякуляция или проблемы с ее достижением - могут не проявляться одновременно. Поэтому мы считаем, что после 35 лет каждый мужчина обязательно один раз в год должен проходить обследование на предмет воспаления мужских половых органов, простатита и инфекций, передающихся половым путем. Это абсолютно стандартное обследование, которое принято во всем мире и которое позволяет выявлять заболевания на самой ранней стадии развития.

Поэтому при малейших проявлениях хотя бы одного из этих признаков необходимо сразу обратиться к урологу или андрологу и при подтверждении диагноза начать лечение. При запущенных случаях развивается смертельно опасная раковая опухоль простаты.

И приходят?

- Большинство, конечно, стесняется до тех пор, пока, как говорится, жареный петух не клюнет. Хотя в последнее время сильный пол начал преодолевать это чувство. Стал более внимательно относиться к своему здоровью.

Как мужчинам сохранить свое здоровье до старости?

- Обычно всем, кто приходит, я говорю, что надо вести здоровый образ жизни, что подразумевает правильное питание. Полностью отказаться от фастфудов. Есть предположение, что в них используется выращенное на гормонах мясо, которое не портится при теплообработке. Это одна из причин, почему в мире сейчас так много людей, включая молодых, страдающих ожирением.

Совсем не обязательно есть больше мяса и яиц. Правильное питание – это разнообразная, обогащенная витаминами и минералами пища, это и фрукты, и овощи. Индекс массы тела должен быть оптимальным, ни в коме случае не должно быть лишнего веса, лишнего потребления углеводов и жиров. Надо следить за своим весом, за окружностью талии живота, которая, независимо от роста мужчины, не должна превышать 94 см. Как гласит известная старая пословица, хороший петух не бывает толстым.

И обязательно должно быть движение, благодаря которому улучшается кровообращение в малом тазу, улучшается обмен веществ, поднимается иммунитет. При сидячем образе жизни в области малого таза происходит застой крови, замедляется обмен веществ, это может привести к снижению иммунитета, и при малейшем сквозняке или переохлаждении человек может заболеть. Простатит может спровоцировать и длительное воздержание, и даже увлечение экстремальными видами спорта.

Мужчины часто спрашивают, полезно ли ездить верхом на лошади, причем без седла, дескать, хребет массирует простату, а проникающий пот лошади укрепляет мужское здоровье. Это абсурд! Лошадиный пот – мощнейший аллерген, который может спровоцировать сильную реакцию. Хотя сама по себе езда на лошади – это отличное физическое упражнение, для поддержания равновесия у наездника сжимаются бедра, работает поясница.

То же самое наблюдается и при езде на велосипеде. Но некоторые ошибочно считают, что при его более узком седле происходит массаж простаты. Массаж простаты в естественных условиях происходит только во время активного образа жизни, включая секс. И давно замечено, что чем дольше люди сохраняют свою половую активность, тем они дольше живут.

Хочется сказать еще по поводу ложной рекламы, которая сейчас активно распространяется через социальные сети. Речь идет о рекламе массажеров простаты, которые представляют собой плотную проволоку, обтянутую материей и закрепленную на седле, напоминающее велосипедное. Продавцы утверждают, что если его подкладывать на сидение, например, при езде на автомобиле, то оно будет массировать простату. Это настоящий обман!

Более того, эта вещь может даже нанести вред здоровью, потому что при езде на неровной местности она может травмировать уретру. В результате может развиться деформация мочеиспускательного канала, что приведет к затруднению мочеиспускания.

Что скажите про таблетки, которые повышают потенцию, не вызывают ли они заболевание простаты?

- Напрямую они, конечно, не могут вызвать простатит. Лекарства часто полезны, но надо учитывать, что встречается и много разных подделок без указания доз и примесей. Такие препараты, разумеется, не имеют лицензии и не проходили никаких исследований. Они опасны тем, что могут вызывать серьезные осложнения. В моей практике был такой случай, когда при приёме неизвестной таблетки у пациента возник приапизм, неспадающая после полового контакта эрекция, которая держится несколько часов. Если такому мужчине не помочь экстренно, то в итоге это может привести к импотенции. В таком случае нужно будет обращаться к урологам за протезированием.

Поддается ли простатит лечению?

- Я бы сказал, что вылечить простатит не так-то просто. У молодых, конечно, процесс идет быстрее, потому что у них хорошая сохраненная анатомия, и с устранением причины здоровье быстро восстанавливается. У пожилых, как правило, наблюдаются анатомические изменения, в результате чего вернуться в нормальное состояние уже не получится. При хроническом простатите наша задача – снять явление воспалительного процесса и добиться стойкой ремиссии. Человек с таким заболеванием должен избегать переохлаждений, не употреблять острым, жирным, соленым, спиртным. Принимать поддерживающую терапию по назначению врача, вести ритмичную половую жизнь, посещать врача-уролога минимум два раза в год.

Простатит влияет на детородную функцию?

- Некоторые люди отождествляют простатит с бесплодием, но это неправильно. Мужчины с простатитом тоже могут иметь детей. Из нескольких причин мужского бесплодия лишь одна может быть связана с простатитом. Как известно, простата выделяет секрет, который в объеме эякулята имеет до 30% своей доли, т.е. в составе спермы находится столько процентов секрета простаты. Если этот секрет воспаленный и гнойный, то, естественно, сперма тоже получается вся гнойная. Это приводит к тому, что она становится вязкой, густой. Сперматозоиды плавают не в чистой жидкой среде, а словно в болоте. Энергия их растрачивается впустую, и они не достигают своей цели.

Насколько опасна при этом интимная жизнь для женщины?

- Это опять-таки зависит от причины возникновения простатита. Если он возник вследствие инфекции, передающейся половым путем, то она тоже может инфицироваться При обычном банальном бактериальном простатите вместе со спермой микробы также могут передаться женщине и вызвать воспаление в женских половых органах.

Встречали ли вы здоровых мужчин на своей практике?

- Я работаю урологом уже 28 лет и таких мужчин, конечно, встречал. Но поскольку их ничего не беспокоит, они обычно обращаются к нам только для профилактического обследования. У них чистые анализы, и, конечно, они уходят от нас очень довольными.