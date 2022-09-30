Как прошел визит Садыра Жапарова в Турцию - 16 фото

Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент КР в городе Бурса посетил мемориал "Осман гази и Орхан гази турбеси", где похоронен основатель Османского государства и его родные.

Далее вместе с членами делегации они посетили мемориал "Кыргызлар турбеси" - мемориал памяти кыргызских воинов, павших в боях за взятие города Изник.

В этот же день Садыр Жапаров посетил торжественную церемонию открытия Четвертых Всемирных игр кочевников в Изнике.

Затем лидеры Кыргызстана и Турции провели переговоры на высшем уровне. Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные направления совместного сотрудничества и перспективы кыргызско-турецких двусторонних отношений.

Завершив свой рабочий визит, президент Садыр Жапаров сегодня, 30 сентября, вернулся в Бишкек".