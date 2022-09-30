Погода
$ 81.07 - 82.07
€ 80.50 - 81.50

Как прошел визит Садыра Жапарова в Турцию - 16 фото

137  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Турецкую Республику. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Президент КР в городе Бурса посетил мемориал "Осман гази и Орхан гази турбеси", где похоронен основатель Османского государства и его родные.

Далее вместе с членами делегации они посетили мемориал "Кыргызлар турбеси" - мемориал памяти кыргызских воинов, павших в боях за взятие города Изник.

В этот же день Садыр Жапаров посетил торжественную церемонию открытия Четвертых Всемирных игр кочевников в Изнике.

Затем лидеры Кыргызстана и Турции провели переговоры на высшем уровне. Садыр Жапаров и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили актуальные направления совместного сотрудничества и перспективы кыргызско-турецких двусторонних отношений.

Завершив свой рабочий визит, президент Садыр Жапаров сегодня, 30 сентября, вернулся в Бишкек".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423139
Теги:
Садыр Жапаров, Турция, Реджеп Эрдоган
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  