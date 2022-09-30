Надира Нарматова предлагает выплачивать пособие на ребенка и богатым тоже

Депутат Надира Нарматова предложила выплачивать пособие по рождению ребенка не только женам бедных, но и супругам богатых кыргызстанцев.

Эту мысль народоизбранница высказала на сегодня на выездном заседании фракции "Ата Журт Кыргызстан".

Надира Нарматова объяснила свою позицию просто. Cупруги богатых и бедных людей рожают одинаково. А в том, что пособие получают не все, есть социальная несправедливость.

"Это неправильно. Рождение ребенка тяжелое бремя. Жене богатого человека пособий не дают. До трех лет супруга богатого человека тоже должна нормально воспитывать детей. А после... если работает, то пусть работает. Затем только можно сказать, пусть отец тебя содержит", - пояснила депутат.

Нарматова считает, что "суйунчу" необходимо увеличить до 50 тысяч сомов за каждого ребенка. По мнению депутата, это будет большим стимулом для того, чтобы увеличивать численность кыргызстанцев.