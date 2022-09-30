"Судья не заявлял, что дело Болота Темирова было сфальсифицировано ГКНБ"

Судья Свердловского районного суда Акылбек Адимов не заявлял, что дело в отношении журналиста Болота Темирова сфальсифицировано сотрудниками ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба Бишкекского городского суда.

По данным пресс-службы, ряд СМИ и пользователи соцсетей "вырвали из контекста и неправильно интерпретировали" приговор.

"В ходе оглашения приговора были зачитаны заложенные в нем показания Темирова, в которых он высказывался о том, что "уголовное дело в отношении него сфальсифицировано и является заказным". Однако эти показания Темирова неверно преподносятся как мнение судьи", - пояснили в пресс-службе суда.

Напомним, Свердловский районный суд Бишкека 28 сентября оправдал Темирова за наркотики и незаконное пересечения границы, но признал виновным в двух фактах подделке документов. Однако из-за истечение срока давности не назначил наказание.