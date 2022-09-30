В преддверии Дня пожилых в Бишкеке прошла благотворительная ярмарка

В Бишкеке Международный день пожилых людей встречают Благотворительной ярмаркой изделий пожилых граждан "От сердца к сердцу" и скандинавской ходьбой пожилых граждан "За достойную старость". Об этом сообщает пресс-служба Министерство труда, социального обеспечения и миграции КР.

"На ярмарке пожилые граждане города Бишкек, Иссык-Кульской и Чуйской областей представят ручные изделия из войлока, шерсти, пряжи, сувенирную национальную, а также сельскохозяйственную продукцию.

Гостей ярмарки встретили шахматный турнир для любителей, беспроигрышная лотерея, зажигательный танцевальный флэш-моб с участием пожилых граждан, мастер-классы по оказанию первой доврачебной помощи, профилактике сахарного диабета, праздничный концерт творческих коллективов художественной самодеятельности и многое другое.

Кроме того, участники и гости смогли проверить свой сахар в крови, артериальное давление, сделать скрининг на паразиты и узнать свой вес.

Как отмечают организаторы, мероприятие вот уже около 10 лет проводят совместно министерство труда, социального обеспечения и миграции и ОО "Ресурсный центр для пожилых граждан" с целью противодействия дискриминации пожилых граждан, популяризации активного долголетия и достойного старения!".