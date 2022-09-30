Акылбек Жапаров посетил приграничные села в Баткенской области

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров посетил села Капчыгай, Ак-Сай, Мин-Орук и Достук Баткенского района Баткенской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина КР.

По данным пресс-службы, глава кабинета министров встретился с жителями приграничных сел, а также осмотрел пострадавшие от акта вооруженной агрессии со стороны Республики Таджикистан жилые дома, социальные и инфраструктурные объекты.

"В данное время на местах проводятся работы по оценке и восстановлению объектов. К восстановительным работам привлечены спасатели, волонтеры, специальная техника.

"В селе Капчыгай были разрушены практически все дома. Мы построим новые дома, которые будут обеспечены соответствующей инфраструктурой, включая чистую воду, уличное освещение, асфальтирование дорог. Это будет новое село, соответствующий генеральный план необходимо разработать", - сказал Акылбек Жапаров, дав соответствующие поручения профильным государственным и местным органам власти.

В селе Ак-Сай председатель кабмина осмотрел здание разрушенной школы.

Даны поручения по проработке вопроса строительства новой школы с учётом обеспечения безопасности детей.

Кроме того Акылбек Жапаров осмотрел разрушенную птицефабрику.

Он отметил, что государственные финансовые институты выделят льготные кредитные средства на восстановление и развитие производства.

В городе Баткен глава кабмина почтил память погибших в результате вооруженного конфликта. Была прочитана поминальная молитва.

Отметим, что завтра, 1 октября, состоится первое заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц в Баткенской и Ошской областях, пострадавших и разрушенных в результате вооруженной агрессии".