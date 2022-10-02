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Два приятеля убили третьего, а труп выбросили на кладбище

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- Ольга Новгородцева
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Житель Сокулукского района Антон З. собирался ехать на заработки в Россию. 6 июня он должен был идти в ЦОН за паспортом, но накануне к нему зашел приятель Сергей А. Вместе они вышли из дома, и больше мать Антона живым не видела. Через пару дней его тело нашли в арыке на гавриловском кладбище.

Вскоре милиция задержала того самого Сергея, с которым ушел из дома убитый, и их общего товарища Валерия М.

Рассказывает Сергей А.:

- 5 июня я зашел к Антону, чтобы узнать насчет того, как мы поедем с ним в Россию на заработки. Попросил Антона проводить меня до дома, по дороге мы говорили о том, в какой день поедем. Как мы дошли и по какой улице, я не помню, потому что был пьян. У меня дома находился Валерий. Когда пришли мы с Антоном, пришел еще один сосед, а я пошел спать, так как был в непонятном состоянии.

Проснулся от того, что меня кто-то начал душить. Чтобы защититься, я схватил первое, что попалось под руку, - это была отвёртка. Я ударил отверткой Антона шесть или семь раз.

После того, что случилось, я в шоковом состоянии, не зная, что делать, пошел в сторону гаража. Валерий в это время еще спал, я не стал его будить. Просидел до утра, потом растолкал Валерия и попросил сходить в магазин за водкой.

Выпили. Все это время я не говорил Валере, что убил Антона. В тот момент я вообще

ни о чем не думал. Ночью положил труп на свою тележку и вывез на могилки...

Следствие и суд Сокулукского района решили, что Валерий М. не только обо всем знал, но и помогал пьяному приятелю убивать Антона, а потом вместе с Сергеем избавился от тела.

Оба приговорены к тринадцати годам исправительной колонии строгого режима.


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URL: https://www.vb.kg/423153
Теги:
алкоголь, суд, убийство, Кыргызстан
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