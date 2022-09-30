Обзор чемпионата Кыргызстана по футболу

В сентябре выходит на финишную прямую чемпионат Кыргызстана по футболу. Команды сыграли 20 туров, до окончания чемпионатов осталось 8 туров. Расскажем о последних результатах чемпионата и турнирных раскладах.

Безоговорочный фаворит турнира – "Абдыш-Ата"

Клуб из Канта лидирует в чемпионате с отрывом в 9 очков от ближайшего преследователя "Алай Ош". Статистика команды - +14=3-2, разница мячей 43-8. В прошлом туре "Абдыш-Ата" разгромил последнюю команду чемпионата "Кара-Балта" со счетом 4:0.

Действующий чемпион "Дордой" Бишкек рискует финишировать за пределами ТОП-3

"Дордой" Бишкек после 4-х чемпионств кряду в сезоне 2022 уже практически утратил шансы отстоять титул. После 19-и туров у команды всего 27 очков, что на 18 меньше, чем у лидера, и лишь 4-е место. Команда проиграла 2 последних матча соседям по таблице, причем дома: сначала уступила "Нефтчи" Кочкор-Ата 1:3, затем капитулировали перед "Алгой".

У "Кара-Балта" всего 2 очка

Крайне слабо играет в чемпионате клуб "Кара-Балта". У него всего 2 очка в турнире, команда еще не побеждала и с огромной вероятностью вылетит в низший дивизион. После 19-и туров "Кара-Балта" имеет 10 поражений кряду. Команда выглядит на несколько голов слабее конкурентов, в последнее время часто уступает разгромно – 1:8, 0:6, 0:4. Длительная серия поражений команды может послужить неплохой стратегией для верных прогнозов. Чтобы сделать спортивный прогноз на матчи чемпионата Кыргызстана, необходимо закачать последнюю версию приложения 1хBet на телефон. БК 1хBet предлагает большие возможности как для новых, так и для действующих мастеров спортивного прогноза, также отметим разнообразные предложение и хорошие бонусы.

Тренды в чемпионате Кыргызстана

Отметим, что лига верховая – все команды кроме двух имеют средний тотал матчей 2,5 и выше. Наиболее результативные клубы лиги – "Кара-Балта" (средний тотал матчей 3,7), "Алга" (3,0), "Дордой Бишкек" (2,9). Самая низовая команда чемпионата – "Илбирс". В среднем в матчах этого коллектива забивается 1,9 гола.

"Абдыш-Ата" потерял очки дома лишь в одном матче. У команды 8 побед и 1 поражение в родных стенах.

Последняя команда лиги "Кара-Балта" не имеет побед и очень много пропускает - в среднем 3,2 гола за игру.

Отметим, что в чемпионате очень много ничьих. В среднем у каждой команды по 5-6 мировых итогов.

В середине таблицы отметим очень плотную борьбу. Четвертое место опережает 8-е всего на 2 очка. В то же время разрывы в четверке лидеров и у дуэта аутсайдеров очень большие.