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В ходе следствия Алмазбек Бейшеналиев вернул 37 тысяч 500 долларов

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В процессе следствия Алмазбек Бейшеналиев вернул ранее полученные им в виде взятки 37 тысяч 500 долларов США. Остальные сумму он обещал вернуть в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

"Министерство внутренних дел информирует, что в ходе расследования установлено, что гражданин А.Б. вымогал крупную сумму взятки за зачисление иностранных студентов в отечественные вузы. Выяснилось, что он обещал решить вопрос с зачислением в вузы после принятия нормативных правовых актов (постановление) органов исполнительной власти. А для того, чтобы подготовить необходимое постановление, он вымогал деньги в размере 100 000 долларов, чтобы решать все эти вопросы.

В ходе следствия установлено, что в первый раз он получил вышеуказанную сумму 28 августа текущего года. После этого, через некоторое время к нему обратились снова, поскольку вопрос еще окончательно не был решен. На этот раз гражданин А.Б. вымогал в виде взятки дополнительно еще денежные средства в размере 10 000 долларов. 28 сентября 2022 года его

задержали сотрудники МВД при получении указанной суммы с поличным.

По данному факту будет проводиться полное и объективное расследование. Постановлением Первомайского районного суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается


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URL: https://www.vb.kg/423156
Теги:
задержание, взятка, Кыргызстан, МВД, Министерство образования
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