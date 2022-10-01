В Бишкеке отметили Национальный день основания Республики Корея (фото)

В Бишкеке прошел торжественный прием по случаю празднования Национального дня основания Республики Корея. На мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Корея в Кыргызстане господин Ли Вонджэ, заместитель министра иностранных дел Азизбек Мадмаров, представители дипломатических корпусов в КР, общественные деятели и другие гости. Вниманию зрителей был представлен показ мод южнокорейского дизайнера, где модели демонстрировали авторскую коллекцию и национальный корейский наряд в современной интерпретации. Особенно гостей впечатлил этнический свадебный костюм.

В своем приветственном слове корейский посол отметил следующее:

"Последние два года мы не могли проводить подобные мероприятия в честь этого национального праздника из-за ситуации с COVID-19, но в этом году благодаря улучшению ситуации с коронавирусом появилась возможность проведения данного мероприятия с участием высоких гостей, чему я очень рад. С момента установления дипломатических отношений 31 января 1992 года, Республика Корея и Кыргызская Республика последовательно развивают отношения дружбы и сотрудничества в различных областях, включая политику, экономику, культуру и обмен человеческими ресурсами, основываясь на ценностях демократии, рыночной экономики и культурных корнях. Думаю, что 17 тысяч этнических корейцев, а также более 1000 граждан Южной Кореи, проживающих в Кыргызстане, и около 7 тысяч кыргызстанцев, проживающих в Корее, станут прочным мостом двустороннего сотрудничества. По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между нашими двумя странами в начале года состоялся обмен поздравительными посланиями между Президентами, Спикерами парламентов, а также Главами внешнеполитических ведомств двух стран. Кроме того, по случаю празднования данной 30-летней годовщины состоялись концерт "Национального центра кугак" в Кыргызстане и фестиваль "K-Pop", а в октябре и ноябре планируется проведение таких мероприятий, как Конкурс по ораторскому искусству на корейском языке, Корейско-кыргызский форум сотрудничества, соревнование по тхэквондо и Корейско- кыргызский бизнес форум. Надеюсь на то, что проведение таких различных мероприятий будет способствовать дальнейшему углублению взаимопонимания и дружбы между нашими двумя народами. Между тем, в 2020 году объем товарооборота между двумя странами временно сократился из-за влияния коронавируса и других факторов, но в 2021 году увеличился примерно на 51,4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В 2021 году Правительство Республики Корея включило Кыргызстан в список приоритетных стран в рамках программы официальной помощи в целях развития (ОПР), а также в августе 2021 года был открыт Центр KOPIA, работа которого направлена на развитие сотрудничества в сфере сельского хозяйства, что позволило количественному расширению и качественному развитию сотрудничества двух стран в области сотрудничества в целях развития. В начале октября текущего года в Сеуле состоится 5-е Заседание межправительственной кыргызско-корейской Комиссии по экономическому сотрудничеству, в котором в качестве главы кыргызской делегации будет принимать участие Министр экономики и коммерции. На данном заседании Представители двух Правительств будут рассматривать экономические вопросы и обсуждать меры дальнейшего развития двусторонних отношений. Кроме того, в конце октября текущего года в городе Пусан пройдет 15-й Форум сотрудничества "Центральная Азия – Республика Корея", на котором будут обсуждаться направления двустороннего и многостороннего сотрудничества" - сказал господин Ли Вонджэ.