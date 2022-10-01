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ГКНБ КР выявил незаконную торговлю табачных изделий в Бишкеке

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- Бакыт Басарбек
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ГКНБ КР раскрыл канал незаконной торговли табачных изделий и электронных систем доставки никотина (далее-ЭСДН), в том числе электронных сигарет на территории Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В ходе проведенных мероприятий в рамках доследственной проверки ГКНБ КР совместно с УГНС по Октябрьскому району г.Бишкек были выявлены табачные изделия без наличия первичных учетных документов на реализуемые товары в магазине "R.", принадлежавшего индивидуальному предпринимателю "А.К.А.". Данная продукция была изъята в количестве 620 коробок на общую сумму 9 млн. 700 тыс. сомов и назначена налоговая проверка.

Установлено, что изъятая продукция была незаконно завезена контрабандным путем на территории КР в обход таможенных и налоговых платежей. В результате налоговой проверки были выявлены нарушения Налогового кодекса КР, выраженные в занижении косвенного налога и уклонения от акцизного налога, где сумма ущерба составила 6 млн. 191 тыс. 310 сомов.

В рамках доследственной проверки, владельцы продукции добровольно внесли денежные средства в размере 6 млн. 191 тыс. сомов, с целью возмещения причиненного ущерба".


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URL: https://www.vb.kg/423162
Теги:
ГКНБ, контрабанда, табак, Бишкек
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