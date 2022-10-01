Куда уходит военная помощь Таджикистану для борьбы с террористами

Не так давно произошел вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе, в результате которого военные Таджикистана вторглись на территорию Кыргызстана. Таджикская сторона применила минометы, фугасно-осколочное и ракетное вооружение. В результате боевых действий на границе с Таджикистаном погибли 46 человек, в том числе и среди мирного населения. 140 человек получили ранения. 136 тысяч человек были эвакуированы из зоны столкновений. Были разрушены десятки жилых домов и других строений.

В апреле прошлого года бандитские формирования и войска Таджикистана также вероломно атаковали границы Кыргызской Республики с применением автоматического оружия, минометов, боевых вертолетов, тяжелой бронетехники, артиллерийских расчетов и других видов вооружения в отношении мирного населения. Тогда погибли 34 кыргызстанца.

При этом, что в прошлом, что в этом году, экспертами отмечалось, что Таджикистан использует в основном российское вооружение, в частности РСЗО "Град". Кроме этого, есть еще танки, БТР и минометы. В этой связи мы решили посмотреть данные из открытых источников, откуда именно получает вооружение армия Таджикистана.

По данным СМИ, Таджикистан получает импорт вооружений из весьма ограниченного количества стран: Россия, Китай и Болгария, но, как выясняется, республика неоднократно получала помощь вооружением на безвозмездной основе и из других стран, так сказать, на благое дело.

К примеру, Казахстан оказывал военную поддержку Таджикистану и при этом на безвозмездной основе. Так, в апреле 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о ратификации межправительственного соглашения с Таджикистаном об оказании безвозмездной военно-технической помощи этой стране. Документ предусматривал разовую передачу таджикской стороне военного имущества – боеприпасов, авиационных средств поражения, артиллерийских приборов, имущества радиационной, химической и биологической защиты.

В июне 2021 года сообщалось, что Казахстан планирует оказать аналогичную военную помощь Таджикистану в количестве более 3 млн патронов различных калибров.

Российская сторона также неоднократно помогала Таджикистану вооружением с намерением укрепить свои южные рубежи в Центральной Азии. В июле 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в связи с ситуацией в Афганистане Россия наладила дополнительные поставки оружия и техники Таджикистану, вооружения передаются на безвозмездной основе. Кроме этого, по его словам, таджикских военных готовят в специализированных российских вузах и на 201-й российской военной базе в Таджикистане.

Также со времен распада СССР Таджикистану оказывал военную поддержку и Китай. На вооружении таджикских войск появились броневики MRAP VP-11 производства китайской корпорации Norinco и бронеавтомобили Tiger производства китайской компании Shaanxi Baoji Special Vehicles Company. Также в таджикской армии имеются китайские армейские внедорожники EQ2050F, в кабины которых установлены автоматические миномёты CS/SS4 калибром 82-мм. Предположительно, эта техника стоит на вооружении 7-й десантно-штурмовой бригады армии Таджикистана.

Не так давно активизировалась военная помощь и со стороны США. В целом, США начали оказывать военную поддержку Таджикистану еще в 2000-е годы, но оставалась небольшой. В 2005-2006 годах было выделено около 40 млн долларов на реконструкцию и оснащение 15-ти застав на таджикско-афганской границе. В 2011 году в Турсунзаде США открыли учебный центр подготовки кадров для Вооруженных сил Таджикистана. В октябре 2018 года США передали Таджикистану партию военной техники и оборудования стоимостью более 8 млн долларов.

В мае 2022 года США на безвозмездной основе передали Таджикистану военные грузовые автомобили. Тогда же на церемонии передачи техники было заявлено, что Вашингтон выделит республике более 60 млн долларов на военные нужды. Так, в первую очередь в рамках этой помощи правительство США заявило о поставках Таджикистану разведывательных беспилотников "Puma" и строительстве погранпоста на таджикско-афганской границе.

В сентябре же этого года стало известно, что США даже рассматривают возможность предоставления Таджикистану военных самолетов.

Из всех вышеперечисленных примеров можно прийти к выводу, что Таджикистан неоднократно получал и получает военную помощь в виде "Градов", танков, БТРов и минометов с одной целью – в случае чего противостоять вооруженному нападению экстремистов из Афганистана. Таджикистан же судя по всему сам решает, куда направлять оружие и как его использовать, чему мы и стали не один раз свидетелями. Так может мировым державам стоит задуматься о дальнейшей поддержке Таджикистану, раз вся военная помощь, так сказать, растрачивается далеко не по назначению.