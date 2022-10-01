Жапаров провел заседание госкомиссии по восстановлению разрушенных сел

Председатель кабинета министров Кыргызской Республики Акылбек Жапаров провел первое заседание Государственной комиссии по восстановлению и развитию административно-территориальных единиц, пострадавших и разрушенных в результате акта вооруженной агрессии со стороны Республики Таджикистан в Баткенской и Ошской областях. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Глава кабинета министров отметил, что прибыл в Баткенскую область по поручению президента Кыргызской Республики.

"Глава государства ни дня не оставляет без внимания ситуацию в Баткенской области. Участие в сессии ООН было запланировало 6 месяцев назад. Президент страны с высокой мировой трибуны заявил об агрессивном вторжении на нашу территорию. Было обстреляно мирное население, взорваны мосты, перекрыты дороги, разрушены и обворованы дома, некоторых граждан убили с особой жестокостью. Вопрос границ с Республикой Узбекистан решён мирным путём, путём переговоров. Мы приложим все силы, потенциал на решение 200 км спорных территорий на кыргызско-таджикской государственной границе. Какой бы путь не был, мы решим вопрос делимитации и демаркации границ для обеспечения мирной жизни населения", - сказал он.

В ходе заседания Государственной комиссии были рассмотрены вопросы по проводимым первоочередным мерам по восстановительным работам, оказанию материальной помощи семьям погибших и пострадавшим в результате вооружённого столкновения, оценке ущерба, нанесённого субъектам предпринимательства и выплате им компенсаций, а также работе по восстановлению разрушенных и пострадавших жилых домов.

Акылбек Жапаров подчеркнул, что до наступления холодов необходимо восстановить пострадавшие жилые дома. Для этих целей будет мобилизована необходимая специальная техника и специалисты из Ошской и Джалал-Абадской областей.

"Восстановительные работы по жилым домам должны проводиться в оперативном порядке. К жителям Баткенского и Лейлекского районов будет особый подход, они в полной мере должны быть обеспечены всем необходимым. На специальный счёт от граждан поступило 307 млн сомов. Все эти финансовые средства, вплоть до тыйына, будут направлены жителям Баткенской области. Этот вопрос находится на моем особом контроле", - сказал он.

По итогам заседания Государственной комиссии дан ряд поручений государственным и местным органам власти.

В частности, Министерству финансов поручено в оперативном порядке обеспечить финансирование мероприятий по восстановлению и оказанию помощи пострадавшим гражданам.

Профильным структурам поручено выделить со специального счёта единовременную материальную помощь гражданам, чьи дома пострадали и нуждаются в капитальном ремонте, в размере 300 тысяч сомов в два этапа. Гражданам, чьи дома пострадали, но не вошли в категорию домов, нуждающихся в капитальном ремонте, будет выделена материальная помощь в размере 100 тысяч сомов.

Министерству труда, социального обеспечения и миграции поручено в кратчайшие сроки внести в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект решения по оказанию единовременной материальной помощи семьям погибших и пострадавшим из средств республиканского бюджета.

Ведомству также поручено упростить порядок начисления социальных пособий для жителей Баткенского и Лейлекского районов.

Министерству экономики и коммерции поручено в 10-дневный срок доработать и внести в Администрацию Президента Кыргызской Республики проект постановления об утверждении порядка возмещения ущерба пострадавшим субъектам предпринимательства.

Министерству энергетики поручено обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии и обеспечить пострадавшие семьи в приграничных сёлах углём на бесплатной основе.

Профильным ведомствам даны поручения по строительству общеобразовательных школ в сёлах Ак-Сай и Чон-Талаа на безопасных участках".