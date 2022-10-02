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Дважды в месяц театр имени Айтматова будет бесплатным

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- Ольга Новгородцева
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Русский театр драмы имени Ч.Айтматова начал сезон благотворительных спектаклей. Два раза в месяц (предполагается, что по средам) вход будет свободным для всех желающих.

Начало благотворительным постановкам положила лирическая комедия "День космонавтики, или Любовь, похожая на сон". Приурочен спектакль был к Дню пожилых людей и состоялся днём 1 октября. В Бишкек съехались пенсионеры из Канта, Сокулука, Беловодского. Но не только пенсионеры. В зрительном зале была и молодёжь. Тема пьесы близка и интересна людям разного возраста.

На сцене - три немолодые одинокие женщины, которые в сельском клубе репетируют Ка концерт, посвящённый Дню космонавтики. А в перерывах ударяются в воспоминания и рассказывают друг другу истории любви из своей бурной молодости...

Следующий раз бесплатный спектакль можно будет посмотреть 26 октября. Это будет "Гроза" по пьесе классика А.Островского.


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URL: https://www.vb.kg/423167
Теги:
благотворительность, театр, Бишкек
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