В Бишкеке прошло мероприятие "Туризм Кореи на шелковом пути"

Национальная организация туризма Кореи (НОТК) проводит презентации, посвящённое туризму своей страны под названием "Туризм Кореи на шелковом пути".

В течении сентября каждые выходные в разных городах Казахстана проходили данные мероприятия.

Вчера, 1 октября 2022 года, мероприятие прошло в Бишкеке с участием чрезвычайного и полномочного посла Республики Корея в Кыргызстане господина Ли Вонджэ.

В рамках ивента были организованы 3D-тур по Республикe Корея и k-pop танцы. Также все желающие смогли примерить ханбок (корейский национальный костюм.