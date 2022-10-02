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Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана

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Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана Эрбиль. Об этом сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, в ходе которого участники осудили бомбардировки и заявили о "неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов".

В конце сентября Центральное командование Вооруженных сил США CENTCOM сообщило, что ВС США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане. В ведомстве также осудили удары сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по формированиям в Ираке.

Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака.

Источник: lenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/423173
Теги:
бомба, Ирак, Иран
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