Иран возобновил бомбардировки столицы иракского Курдистана Эрбиль. Об этом сообщает агентство Shafaq со ссылкой на источник в силах безопасности.

"Обстрел обошелся без жертв, но бомбежки повторяются", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что исполняющий обязанности премьер-министра Ирака Мустафа аль-Каземи провел заседание правительственного совета по национальной безопасности, в ходе которого участники осудили бомбардировки и заявили о "неприятии попыток использовать Ирак в качестве арены для сведения счетов".

В конце сентября Центральное командование Вооруженных сил США CENTCOM сообщило, что ВС США сбили иранский беспилотник в Иракском Курдистане. В ведомстве также осудили удары сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по формированиям в Ираке.

Иранские ВС уже неделю продолжают артиллерийские обстрелы ряда областей на территории курдского автономного района на севере Ирака.

Источник: lenta.ru