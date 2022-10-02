Главк МВД: В России мигранты должны выехать за пределы страны до 12 октября

Граждане иностранных государств, не имеющие оснований для дальнейшего пребывания на территории России, обязаны покинуть ее до 12 октября 2022 года или официально урегулировать свое правовое положение, сообщают российские СМИ.

По словам главы пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерия Горелых, это делается во исполнение указа президента РФ Владимира Путина.

Как он отметил, органы внутренних дел будут осуществлять контроль за своевременным выездом из страны иностранных граждан, не продливших миграционный учет.

"При выявлении нарушителей полицейские примут меры по привлечению их к ответственности, установленной действующим законодательством", – сказал Горелых и призвал гостей Среднего Урала своевременно позаботиться о своих документах, чтобы не было оснований волноваться при проведении очередных плановых рейдов под условным названием "Нелегал".