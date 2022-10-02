Военные лицеисты Кыргызстана приняли торжественную клятву

В Кыргызском национальном военном лицее имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова состоялась церемония принятия торжественной клятвы новыми воспитанниками.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Кыргызской Республики, руководство и личный состав специализированного военно-учебного заведения, а также родные и и близкие военных лицеистов.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.

В текущем году в КНВЛ были зачислены молодые люди, окончившие 9-й класс обучения в общеобразовательных учреждениях.

- Воспитанию будущих лицеистов всегда уделялось особое внимание. И это дает свои результаты, выпускники поступают в военные вузы, получают воинские специальности. А как показывают события сентября 2022 г и предыдущей Баткенской войны, службы на границе, военные лицеисты героически ведут себя в сложных условиях боевых действий. - пояснили офицеры Кыргызского национального военного лицея.

Напомним, что после конфликта на кыргызско-таджикской границе в 2022 г , многие ветераны Вооруженных Сил напомнили, что важно уделять внимание военно-патриотиечскому и военному образованию, и обеспечению военного лицея самыми современными тренажерами, готовить ребят на лучших международных методиках. Вкладывать средства в подготовку разностороннеподготовленных командиров высшего и среднего звена в армии.