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Военные лицеисты Кыргызстана приняли торжественную клятву

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- Светлана Лаптева
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В Кыргызском национальном военном лицее имени Героя Советского Союза генерал-майора Даира Асанова состоялась церемония принятия торжественной клятвы новыми воспитанниками.

В мероприятии приняли участие представители Министерства обороны Кыргызской Республики, руководство и личный состав специализированного военно-учебного заведения, а также родные и и близкие военных лицеистов.

Завершилось мероприятие торжественным маршем.

В текущем году в КНВЛ были зачислены молодые люди, окончившие 9-й класс обучения в общеобразовательных учреждениях.

- Воспитанию будущих лицеистов всегда уделялось особое внимание. И это дает свои результаты, выпускники поступают в военные вузы, получают воинские специальности. А как показывают события сентября 2022 г и предыдущей Баткенской войны, службы на границе, военные лицеисты героически ведут себя в сложных условиях боевых действий. - пояснили офицеры Кыргызского национального военного лицея.

Напомним, что после конфликта на кыргызско-таджикской границе в 2022 г , многие ветераны Вооруженных Сил напомнили, что важно уделять внимание военно-патриотиечскому и военному образованию, и обеспечению военного лицея самыми современными тренажерами, готовить ребят на лучших международных методиках. Вкладывать средства в подготовку разностороннеподготовленных командиров высшего и среднего звена в армии.


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URL: https://www.vb.kg/423178
Теги:
Министерство обороны, армия, Бишкек, Кыргызстан
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