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Градоначальник столицы открыл соревнования на кубок мэра Бишкека по дзюдо

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- Айжан Мамбеталиева
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Градоначальник столицы Эмилбек Абдыкадыров открыл соревнования на кубок мэра города Бишкека по дзюдо.

Соревнования прошли 1 и 2 октября в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром-детям".

Организаторами выступил департамент культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью мэрии города Бишкека совместно с представительством Национальной федерации дзюдо КР.

Данный турнир проводится в третий раз. Впервые турнир прошел в 2019 году. В 2020 году турнир не проводился из-за коронавирусной пандемии. Второй турнир прошел в 2021 году.

Данные соревнования проводятся среди юношей и девушек 2005-2007 годов рождения, по 8 весовым категориям среди свыше 200 спортсменов из спортивных школ и клубов города Бишкека.

Также в открытии принял участие президент Национальной федерации дзюдо Кыргызской Республики Колбаев Жолдошбек, президент представительства Национальной федерации дзюдо Кыргызской Республики по городу Бишкеку.

Отметим, на подготовку и проведение данного мероприятия департаментом культуры, спорта, туризма и по работе с молодежью мэрии города Бишкека выделено финансирование в сумме 600 000 сомов.


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URL: https://www.vb.kg/423183
Теги:
мэрия, спорт, Бишкек, мэр
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