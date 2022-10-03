ВИК: Сборная "Кок бору" разгромила Казахстан со счетом 5:0

На IV Всемирных играх кочевников, проходивших в турецком городе Изник, сборная Кыргызстана обыграла Казахстан со счетом 5:0. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта.

По его данным, первая часть соревнований завершилась со счетом 3:0, а вторая часть со счетом 5:0.

В решающем, 3-м тайме сборная Казахстана не приняла участие в матче из-за усталости.

Очки Кыргызстану принесли Манас Ниязов, Нуржан Мелисбек уулу, Рустам Тыналиев, Таши Майлибашев и Майрамбек Рыспек уулу.

Как отмечает департамент, изготовленный в Турции тай казан, а также лошадь, купленная для известного кокбориста Манаса Ниязова, были переданы кыргызам, проживающим в турецком городе Ване.