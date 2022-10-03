Суд над уборщицей из КР: Судье предложили провести эксперимент с деньгами

История такая же загадочная, как судьба кота Шредингера. Есть такой условный эксперимент: ящик, внутри - котейка и смертоносная конструкция, которая то ли сработала, то ли нет. Философы на несчастном вымышленном животном упражняются в риторике. Мол, жив усатый или нет - это аккурат 50/50.

История с мигранткой из Кыргызстана Айнагул - точно как эти мифические опыты с котиком. Женщина подобрала чужую сумку из-под ноутбука. И теперь ее обвиняют: мол, внутри лежало 7 миллионов. А подсудимая божится: денег не было. Суд близится к завершению. На очередном заседании побывали журналисты КП-Новосибирск.

Кто-то теряет, а кто-то находит

Скандальная история произошла почти год назад - 4 ноября недалеко от отеля River Park в Новосибирске. Местный бизнесмен Владимир Лисивцев вызвал такси после пьяной встречи с другом в ресторане. Сам уехал, а свою сумку оставил на улице.

Утром по пути на работу сумку нашла 44-летняя Айнагул. Внутри, говорит, были медицинская маска, ручка, флешка и две наволочки. Отнесла находку на работу. На следующий день отмечала день рождения в кафе. И даже не думала, что ее приедет "поздравить" наряд полиции. Именинницу задержали по подозрению в краже в особо крупном размере. Ну, вы поняли: особо крупный размер - это не наволочки. Это деньги, на которые можно купить добротную квартиру.

- Айнагул уже 11 месяцев находится в СИЗО, она с самого начала отрицала вину. Чуть руки на себя не наложила - такой позор хорошая мать не выдержит. Успешно прошла полиграф, а вот потерпевший завалил некоторые вопросы теста. Деньги эти в сумке никто не видел, это все слова бизнесмена. Но этого оказалось достаточно, чтобы посадить женщину в СИЗО, - пожаловался КП-Новосибирск адвокат Абдилазиз Бадалбаев.

Адвокат Абдилазиз Бадалбаев считает, что история с деньгами - чистой воды спектакль.

А что за предприниматель такой, который в сумке по 7 миллионов носит? Откуда столько денег с собой? Зачем? Лисивцев подробно объясняет. Сперва следователю дал показания, а этим летом перед судом отчитался. Хотел, говорит, купить бумаги на бирже, набрал кредитов, продал полторы квартиры и машину. Сам снимал жилье на Ипподромской с мыслью: вот принесут акции прибыль - тогда и заживу.

А пока хранил состояние, спрятав под кроватью, нежно закутав в наволочки. В тот вечер, уверяет несостоявшийся волк с Уолл-стрит, положил миллионы в сумку. Думал через банкомат закинуть деньги на брокерский счет, но сперва махнул в ресторан. Да так хорошо посидел, что дома решил продолжить выпивать. И только через сутки протрезвел и спохватился: сумку-то забыл на парковке.

- В июне потерпевший на суде заявил, что не будет требовать 7 миллионов с Айнагул. Видимо, совесть проснулась. А на следующем заседании снова заявил про иск, - говорит Бадалбаев.

Для понимания: уборщице грозит срок за преступление. А отдельно потерпевший может требовать компенсацию. Или не требовать. Тут Лисивцев, выходит, менял свое мнение, а теперь и вовсе перестал ходить на процесс. Теперь вместо него появляется представитель и говорит:

- Потерпевший не может прийти в суд, так как покинул город по семейным обстоятельствам.

"Ваша честь, мы принесли деньги"

Защитник уборщицы считает, что история с деньгами - чистой воды спектакль Лисивцева. Во-первых, это объясняет его колебания в материальном иске к уборщице. Мол, самому стыдно, что не только упечет невиновную за решетку, но еще и в долги загонит.

Во-вторых, очень уж дико звучит история о том, как предприниматель на сутки забыл про деньги. Бывает 500 рублей потеряешь - и то душа не на месте, а тут 7 миллионов.

В-третьих, адвокат Айнагул говорит, что бизнесмен подал на банкротство, и это может вскрывать его мотивы. Почему бы инсценировкой не откреститься от долгов, перед этим понабрав кредиты и продав квартиру? А еще защитница (она работает по этому делу вместе с Бадалбаевым) усомнилась: может ли вообще столько денег вместиться в сумку от ноутбука? Даже не так… Засунуть, если постараться, можно много. Но не превратится ли сумка от такого багажа в огромный мяч?

- Ваша честь, разрешите пожалуйста… Вот у нас сейчас… принесли денежные средства. Разрешите попробовать положить туда денежные средства в том количестве, о котором говорит потерпевший, - немного сбиваясь, предложила на суде защитница. - И посмотреть, как изменится объем этой сумки. Когда потерпевший заходит в кафе, сумка сфотографирована достаточно ярко и близко. Можно проверить, насколько изменится объем.

Ну блестящая ведь идея, правда? По словам бизнесмена, деньги были крупными банкнотами - исключительно по 5 тысяч. Но даже если так, это получается 1400 бумажек. По карманам такое точно не распихать. И правда интересно: в сумку из-под ноутбука такое богатство вместится?

Суд в проведении эксперимента отказал. Но мы - журналисты - решили исправить это упущение. И поспешили найти реквизит: сумку и деньги.

Следствие ведут журналисты

С сумкой оказалось просто. Дома у замредактора оказалась такая же, как в деле Айнагул.

- Мы ее за тысячу рублей покупали, - припомнила владелица сумки. - Брали три года назад. Наверное, и сейчас ненамного больше стоит.

Важный, кстати, момент: с уборщицы спрашивают не только за 7 миллионов, но еще и за сумку, которую потерпевший оценил в 10 тысяч. А это значит, что, даже не доказав кражу денег, Айнагул могут приговорить за одну только сумку. Если похищенное дороже 2,5 тысячи рублей, это, как ни крути, уголовка.

Для эксперимента мы решили наделать искусственных денег.

Найти 7 миллионов в редакции оказалось сложнее. Пошарив по своим карманам, вся редакция насобирала 12 тысяч рублей и 8 банковских карточек. Для эксперимента не годится.

Решили наделать искусственных денег. Измерили габариты пятитысячной банкноты, взяли в руки пачку старых газет, ножницы и принялись "стричь бабло". А заодно делать ставки: примет ли сумка груду денег, не раздувшись по бокам? И вообще, влезет ли в нее богатство?

Долго ли, коротко ли, наш импровизированный "монетный двор" собрал 14 пачек "фальшивых пятитысячных купюр". На самом деле в каждую пачку мы положили чуть больше 100 листов - сочли, что газетная бумага немного тоньше, так что слегка добавили условных денег.

Наш импровизированный "монетный двор" собрал 14 пачек "фальшивых пятитысячных купюр".

Сложили их внутрь, застегнули сумку и убедились: вмещается.

- Туда еще столько же засунуть можно, - со знанием дела заметил корреспондент новостей.

И он прав: вместиться деньги могут. И даже если добавить пару наволочек, погоды это не изменит.

Вывод: наш следственный эксперимент не доказал невиновности Айнагул. Но все равно дело кажется очень спорным.

Мы сложили пачки внутрь, застегнули сумку и убедились: вмещается.

В распоряжении КП-Новосибирск имеются очень любопытные фрагменты материалов этого дела. В одном из них со слов потерпевшего описаны потерянные деньги. Цитируем дословно: "Денежные средства были завернуты в две белые наволочки. В одной наволочке лежало 3 пачки купюр номиналом 5000 рублей, в одной пачке находился 1 миллион рублей, то есть 200 купюр номиналом 5000 рублей, и две пачки по 500 купюр номиналом 5000 рублей, то есть в каждой пачке по 500 тысяч рублей. Итого: в одной наволочке находилось 2 миллиона рублей. В другой наволочке белого цвета находилось две пачки по 300 купюр номиналом 5000 рублей, то есть по 1,5 миллиона рублей в каждой пачке. А также две пачки по 200 купюр номиналом 5000 рублей, то есть по 1 миллиону рублей. Итого: во второй наволочке находилось 5 миллионов рублей".

Если интересно, можете проверить вычисления. А если не хотите, мы вам сами скажем: цифры совершенно не сходятся. Полный абсурд. Если точно следовать описанию из материалов дела и умножить количество банкнот на их номинал, то получится новая сумма. В одной наволочке - 7 миллионов, в другой - еще 5. Всего - 12. Может, потерпевший так сильно набрался в ресторане, что забыл, сколько у него было с собой денег?.. Поверит ли суд и в это?

Источник:.nsk.kp.ru