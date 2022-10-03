Сборная Кыргызстана по борьбе на поясах алыш завоевала на ВИК 10 медалей

Сборная Кыргызстана по борьбе на поясах алыш завоевала на Всемирных играх кочевниках 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали во фристайле. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта.

По его данным, среди девушек золотыми призерами стали Эльзада Момунжанова в весовой категории 55 кг, Нурзада Мыктыбек кызы в весовой категории 65 кг, Нурзат Бактыяр кызы в весовой категории 70 кг, Нагира Сарбашева в весовой категории 75 кг и выше, а среди мужчин "золото" завоевал Калысбек Каимов в весовой категории 60 кг.

Азизхан Мусабек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории 80 кг, а Кадыр Келсинбеков – серебряную медаль в категории 100 кг.

Также бронзовые призы получили Касымбек Анарбаев в весовой категории 70 кг, Нурсултан Бочонов в весовой категории 90 кг и Исламбек Алик уулу в весовой категории 100 кг.

Следует отметить, до этого были проведены матчи в классическом виде спорта, в которых спортсмены завоевали 9 медалей. Всего в борьбе на поясах алыш сборная Кыргызстана завоевала 19 медалей.

Кыргызстан занял первое место в общекомандном зачете в классическом разряде. А женская сборная в произвольной форме находится на вершине списка.