Погода
$ 80.60 - 81.60
€ 79.75 - 80.75

Сборная Кыргызстана по борьбе на поясах алыш завоевала на ВИК 10 медалей

139  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сборная Кыргызстана по борьбе на поясах алыш завоевала на Всемирных играх кочевниках 5 золотых, 2 серебряные и 3 бронзовые медали во фристайле. Об этом сообщает департамент физической культуры и спорта.

По его данным, среди девушек золотыми призерами стали Эльзада Момунжанова в весовой категории 55 кг, Нурзада Мыктыбек кызы в весовой категории 65 кг, Нурзат Бактыяр кызы в весовой категории 70 кг, Нагира Сарбашева в весовой категории 75 кг и выше, а среди мужчин "золото" завоевал Калысбек Каимов в весовой категории 60 кг.

Азизхан Мусабек уулу завоевал серебряную медаль в весовой категории 80 кг, а Кадыр Келсинбеков – серебряную медаль в категории 100 кг.

Также бронзовые призы получили Касымбек Анарбаев в весовой категории 70 кг, Нурсултан Бочонов в весовой категории 90 кг и Исламбек Алик уулу в весовой категории 100 кг.

Следует отметить, до этого были проведены матчи в классическом виде спорта, в которых спортсмены завоевали 9 медалей. Всего в борьбе на поясах алыш сборная Кыргызстана завоевала 19 медалей.

Кыргызстан занял первое место в общекомандном зачете в классическом разряде. А женская сборная в произвольной форме находится на вершине списка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423197
Теги:
золото, спорт, Турция, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  