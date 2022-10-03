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Польша завершила строительство стены на границе с Беларусью

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Польша завершила строительство ограждений на границе с Беларусью, объявил представитель польских спецслужб Станислав Жарын.

"Нелегальный въезд в Польшу в настоящее время невозможен. Польская граница сегодня - самая защищенная в Европе", - написал он в Твиттере, опубликовав снимки стены.

Строить стену на границе Польша начала в 2021 году из-за резко выросшего потока мигрантов, которые пытались нелегально попасть в ЕС через Беларусь. В Евросоюзе вину за миграционный кризис возложили на власти Беларуси, утверждая, что белорусские правоохранительные органы не только не пытаются остановить нелегальных мигрантов, но и специально привозят их в приграничную зону.

Строительство стены на границе обошлось примерно в 1,6 миллиарда злотых (около 330 миллионов евро).

Источник: Медуза


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URL: https://www.vb.kg/423200
Теги:
Беларусь, граница, Польша
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