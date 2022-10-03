Погода
$ 80.60 - 81.60
€ 79.75 - 80.75

Наездница Барчынай: На отборе каскадеров я впервые взобралась в седло

80  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С Барчынай Наралиевой мы познакомились совершенно случайно на праздновании Дня независимости Кыргызстана на джайлоо Чункурчак. Перед выступлением она сидела на крупной рыжей лошади. Держалась так уверенно, словно выросла в седле.

Наш Пеппи Длинный чулок

Барчын напоминает героиню книги шведской писательницы Астрид Линдгрен - Пеппи Длинный чулок своим бесстрашием и даже безрассудством. Иначе как объяснить ее поступок: придя на отбор каскадеров для конных трюков, заявила, что она опытный всадник. А по факту – там впервые взобралась в седло.

- Это было в 2018 году. Увидела по телевизору новости про Игры кочевников и так загорелась желанием принять в них участие, хотя никогда не ездила верхом, - рассказывает Барчын.

На репетиции массовки в Чолпон-Ате ей дали коня и попросили проскакать два круга по ипподрому. Она уверенно вскочила на лошадь, крепко взялась за узды и ударила стременами в бок животного. Ветер в лицо, свобода, эйфория, адреналин и мягкий настил ипподрома, куда она благополучно рухнула, потеряв равновесие. "Экзаменаторы" были далеко и не заметили ее падения. Всадница вскочила на лошадь и поскакала дальше. Но второе падение было менее благополучным. Ссадины, боль в мышцах и… улыбка на лице. Ее приняли для работы в массовке всадников.

Через месяц начались Игры кочевников. На церемонии открытия во время театрального представления в составе 100 всадников в костюме молодого воина она изображала врага Манаса. Игры закончились, а адреналин от езды верхом остался. Барчынай решила работать в новой профессии и записалась на тренировки по джигитовке в Бишкекском цирке под руководством Бегалы Мурзалиева. Тренировки шли с понедельника по пятницу, по четыре часа. Сперва училась просто скакать по манежу, потом выполнять трюки - от простых под названием "платок" до сложных – скакать стоя на седле.

"Платок" – это трюк, когда ты всем телом наваливаешься вниз, держась лишь одной ногой за стремя, и подбираешь лежащие на земле платки", - объясняет Барчын.

Первое ее выступление как профессиональной наездницы состоялась в 2019 году в Саудовской Аравии во время фестиваля конных игр.

- Мы почти месяц жили в пустыне. Но в хороших условиях. Коней дали совсем не подходящих для нас: тонких, стройных, которых, видимо, содержали для красоты, а не для скачек и игр. Особенно нелегко пришлось игрокам кок-бору. Они парни крепкие, тяжелые, лошади часто падали во время игры, - вспоминает она свой дебют.

Приглашение в Китай

По возвращении из Саудовской Аравии Барчын ждал сюрприз – контракт на выступление в цирках Китая. И она почти сразу же отправилась город Хэншуй в провинции Хэбэй. Цирк, где они должны были выступать, был государственным. Выступления или шоу проходили по два раза в день – утром и после обеда, кроме выходного понедельника. И на каждом шоу зал был полным. По словам Барчынай, в команде было 7-8 всадников, и каждый показывал один - два трюка. Один из сложнейших – пятерка, когда два коня скачут параллельно, на плечи всадников взбираются два каскадера, а уже на их - взлетает наездник и держит одной рукой флаг. Чтобы быть в форме, после выступления каскадеры шли… на тренировку. Показ занимает от силы 10 минут, но надо тренироваться часами. "Я не только выступала, но и учила новые трюки, которые обычно не делали девушки. Например, на ходу пролезть под лошадь. Или скакать стоя на седле", - рассказывает она.

Когда началась пандемия, они не уехали домой. Выступления, естественно, запретили, но благо была возможность тренироваться. Через некоторое время разрешили даже некоторые шоу, хотя цирк был еще закрыт. И активная Барчынай, перекрасившаяся в блондинку, стала петь под фонограмму французские песни на концертах, организованных цирком. Потом дали разрешение и на цирковые шоу, и она продолжила свое выступление. Но свой "цирк" показывал и коронавирус. Когда количество зараженных увеличивалось, цирк закрывали, когда кривая заболеваемости шла вниз, двери цирка снова распахивались.

По словам Барчын, даже когда они сидели без работы, им шла зарплата. Так было прописано в контракте. Наша героиня осталась довольна отношением китайских работодателей к своим обязательствам. Прожив в Китае почти три года, она переняла отдельные черты его народа, например, предприимчивость и привычку рано вставать.

Связи, увы, выше таланта

Как рассказывает наша собеседница, имя ей дал дедушка. Он хотел, чтобы внучка выросла такой же сильной и смелой девушкой, как его односельчанка по имени Барчын. Эта женщина, обладая от природы недюжинной силой, прекрасно ездила верхом и выступала на состязаниях по эр- энишу (борьба верхом на конях). Барчынай воспитывали бабушка с дедушкой и позволяли ей многое. Будучи девочкой, она частенько дралась. Причем больше с мальчиками. Мечтала стать милиционером. Поэтому и посещала кружки различных силовых единоборств, которые были доступны в районе: таэквондо, бокс.

С блеском читала эпос "Манас" и даже была призером на конкурсе чтецов. Но ей не сиделось на одном месте, девушка постоянно была в поиске чего-то своего.

После школы хотела учиться в консерватории. В школе она хорошо играла на комузе. Но отец не одобрил, сказав, что артист - несерьезная профессия. И даже спустя много лет, когда Барчынай сообщила, что работает в цирке, то сильно разочаровала близких. Ее увлечения единоборствами, скачками они одобряли. Но слова "цирк", "артист" на дух не переносили. После школы, смирившись с тем, что музыкантом ей не быть, поступила на журфак ОшГУ. Когда отец поехал в Россию на заработки, последовала за ним. По ее словам, она самая старшая из шести братьев и сестер. Поэтому не хотела просить деньги у родителей, решила сама зарабатывать. В России ее ждали стандартные профессии мигранта: техничка, бармен, повар в фастфуд. Годы учебы были годами челночной жизни между городами Москва - Ош.

В Москве, как рассказала Барчынай, она создала танцевальную группу, ездили на фестивали, которые организовывали кыргызские диаспоры в разных городах России.

Вместе с землячкой шили костюмы для танцовшиц. Качество работы было отличным, и девушкам стали поступать заказы от клиентов. Это позволяло даже отсылать деньги родным. Правда, не всегда жизнь в стольном граде шла как по маслу. Однажды случился конфликт с парнем из Центральной Азии. Ссора была настолько серьезной, что пришлось защищаться ножом. В другой раз подралась с женщиной, защищая свою землячку. "У меня характер такой - не терплю несправедливости, которую порой приходится отстаивать и таким образом", - говорит Барчынай.

После приезда из Китая в мае этого года она хотела принять участие в легендарном итальянском конном шоу - Cavalluna. Отправила документы, но безграмотные организаторы посчитали, что Кыргызстан и Россия - это одна страна. Ей, разумеется, отказали: на Западе же русофобия. Во время интервью по скайпу она объяснила организаторам, что Кыргызстан - суверенная страна. Однако время было упущено. Но Барчын не удержать, как не удержать дикую лошадь в прерии. Она ищет другие конные шоу, фестивали и хочет принять в них участие, совершенствовать свое мастерство. А Кыргызстан теряет очередного своего пассионарного гражданина, который, не имея возможности реализовать свой талант на родине, ищет лучшую долю за ее пределами.

Как призналась Барчынай, ее очень огорчает отношение людей к делу в Кыргызстане, когда землячество и родственные связи ценятся выше таланта и профессионализма.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/423201
Теги:
конный спорт, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  