Наездница Барчынай: На отборе каскадеров я впервые взобралась в седло

С Барчынай Наралиевой мы познакомились совершенно случайно на праздновании Дня независимости Кыргызстана на джайлоо Чункурчак. Перед выступлением она сидела на крупной рыжей лошади. Держалась так уверенно, словно выросла в седле.

Наш Пеппи Длинный чулок

Барчын напоминает героиню книги шведской писательницы Астрид Линдгрен - Пеппи Длинный чулок своим бесстрашием и даже безрассудством. Иначе как объяснить ее поступок: придя на отбор каскадеров для конных трюков, заявила, что она опытный всадник. А по факту – там впервые взобралась в седло.

- Это было в 2018 году. Увидела по телевизору новости про Игры кочевников и так загорелась желанием принять в них участие, хотя никогда не ездила верхом, - рассказывает Барчын.

На репетиции массовки в Чолпон-Ате ей дали коня и попросили проскакать два круга по ипподрому. Она уверенно вскочила на лошадь, крепко взялась за узды и ударила стременами в бок животного. Ветер в лицо, свобода, эйфория, адреналин и мягкий настил ипподрома, куда она благополучно рухнула, потеряв равновесие. "Экзаменаторы" были далеко и не заметили ее падения. Всадница вскочила на лошадь и поскакала дальше. Но второе падение было менее благополучным. Ссадины, боль в мышцах и… улыбка на лице. Ее приняли для работы в массовке всадников.

Через месяц начались Игры кочевников. На церемонии открытия во время театрального представления в составе 100 всадников в костюме молодого воина она изображала врага Манаса. Игры закончились, а адреналин от езды верхом остался. Барчынай решила работать в новой профессии и записалась на тренировки по джигитовке в Бишкекском цирке под руководством Бегалы Мурзалиева. Тренировки шли с понедельника по пятницу, по четыре часа. Сперва училась просто скакать по манежу, потом выполнять трюки - от простых под названием "платок" до сложных – скакать стоя на седле.

"Платок" – это трюк, когда ты всем телом наваливаешься вниз, держась лишь одной ногой за стремя, и подбираешь лежащие на земле платки", - объясняет Барчын.

Первое ее выступление как профессиональной наездницы состоялась в 2019 году в Саудовской Аравии во время фестиваля конных игр.

- Мы почти месяц жили в пустыне. Но в хороших условиях. Коней дали совсем не подходящих для нас: тонких, стройных, которых, видимо, содержали для красоты, а не для скачек и игр. Особенно нелегко пришлось игрокам кок-бору. Они парни крепкие, тяжелые, лошади часто падали во время игры, - вспоминает она свой дебют.

Приглашение в Китай

По возвращении из Саудовской Аравии Барчын ждал сюрприз – контракт на выступление в цирках Китая. И она почти сразу же отправилась город Хэншуй в провинции Хэбэй. Цирк, где они должны были выступать, был государственным. Выступления или шоу проходили по два раза в день – утром и после обеда, кроме выходного понедельника. И на каждом шоу зал был полным. По словам Барчынай, в команде было 7-8 всадников, и каждый показывал один - два трюка. Один из сложнейших – пятерка, когда два коня скачут параллельно, на плечи всадников взбираются два каскадера, а уже на их - взлетает наездник и держит одной рукой флаг. Чтобы быть в форме, после выступления каскадеры шли… на тренировку. Показ занимает от силы 10 минут, но надо тренироваться часами. "Я не только выступала, но и учила новые трюки, которые обычно не делали девушки. Например, на ходу пролезть под лошадь. Или скакать стоя на седле", - рассказывает она.

Когда началась пандемия, они не уехали домой. Выступления, естественно, запретили, но благо была возможность тренироваться. Через некоторое время разрешили даже некоторые шоу, хотя цирк был еще закрыт. И активная Барчынай, перекрасившаяся в блондинку, стала петь под фонограмму французские песни на концертах, организованных цирком. Потом дали разрешение и на цирковые шоу, и она продолжила свое выступление. Но свой "цирк" показывал и коронавирус. Когда количество зараженных увеличивалось, цирк закрывали, когда кривая заболеваемости шла вниз, двери цирка снова распахивались.

По словам Барчын, даже когда они сидели без работы, им шла зарплата. Так было прописано в контракте. Наша героиня осталась довольна отношением китайских работодателей к своим обязательствам. Прожив в Китае почти три года, она переняла отдельные черты его народа, например, предприимчивость и привычку рано вставать.

Связи, увы, выше таланта

Как рассказывает наша собеседница, имя ей дал дедушка. Он хотел, чтобы внучка выросла такой же сильной и смелой девушкой, как его односельчанка по имени Барчын. Эта женщина, обладая от природы недюжинной силой, прекрасно ездила верхом и выступала на состязаниях по эр- энишу (борьба верхом на конях). Барчынай воспитывали бабушка с дедушкой и позволяли ей многое. Будучи девочкой, она частенько дралась. Причем больше с мальчиками. Мечтала стать милиционером. Поэтому и посещала кружки различных силовых единоборств, которые были доступны в районе: таэквондо, бокс.

С блеском читала эпос "Манас" и даже была призером на конкурсе чтецов. Но ей не сиделось на одном месте, девушка постоянно была в поиске чего-то своего.

После школы хотела учиться в консерватории. В школе она хорошо играла на комузе. Но отец не одобрил, сказав, что артист - несерьезная профессия. И даже спустя много лет, когда Барчынай сообщила, что работает в цирке, то сильно разочаровала близких. Ее увлечения единоборствами, скачками они одобряли. Но слова "цирк", "артист" на дух не переносили. После школы, смирившись с тем, что музыкантом ей не быть, поступила на журфак ОшГУ. Когда отец поехал в Россию на заработки, последовала за ним. По ее словам, она самая старшая из шести братьев и сестер. Поэтому не хотела просить деньги у родителей, решила сама зарабатывать. В России ее ждали стандартные профессии мигранта: техничка, бармен, повар в фастфуд. Годы учебы были годами челночной жизни между городами Москва - Ош.

В Москве, как рассказала Барчынай, она создала танцевальную группу, ездили на фестивали, которые организовывали кыргызские диаспоры в разных городах России.

Вместе с землячкой шили костюмы для танцовшиц. Качество работы было отличным, и девушкам стали поступать заказы от клиентов. Это позволяло даже отсылать деньги родным. Правда, не всегда жизнь в стольном граде шла как по маслу. Однажды случился конфликт с парнем из Центральной Азии. Ссора была настолько серьезной, что пришлось защищаться ножом. В другой раз подралась с женщиной, защищая свою землячку. "У меня характер такой - не терплю несправедливости, которую порой приходится отстаивать и таким образом", - говорит Барчынай.

После приезда из Китая в мае этого года она хотела принять участие в легендарном итальянском конном шоу - Cavalluna. Отправила документы, но безграмотные организаторы посчитали, что Кыргызстан и Россия - это одна страна. Ей, разумеется, отказали: на Западе же русофобия. Во время интервью по скайпу она объяснила организаторам, что Кыргызстан - суверенная страна. Однако время было упущено. Но Барчын не удержать, как не удержать дикую лошадь в прерии. Она ищет другие конные шоу, фестивали и хочет принять в них участие, совершенствовать свое мастерство. А Кыргызстан теряет очередного своего пассионарного гражданина, который, не имея возможности реализовать свой талант на родине, ищет лучшую долю за ее пределами.

Как призналась Барчынай, ее очень огорчает отношение людей к делу в Кыргызстане, когда землячество и родственные связи ценятся выше таланта и профессионализма.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь