4 октября в некоторых районах Бишкека не будет питьевой воды

Завтра, 4 октября, с 9 до 22 часов будет прекращена подача питьевой воды в ряд районов Бишкека. Об этом сообщили в ПЭУ "Бишкекводоканал".

Воды не будет по улицам Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельской, река Ала-Арча, проспекту Жибек Жолу, на бульваре М.Гвардия, БЧК, улице Саадаева, в жилых домах, школах, детских дошкольных учреждениях, объектах здравоохранения и других объектах социально-бытового назначения и промышленности.

В том числе в ж/м "Красный Строитель", ж/м "Ак-Тилек", ж/м "Кольмо", ж/м "Алтын Бешик", ж/м "Салам Алик".

"Отключение связано с проведением ремонтных работ на водозаборе "Северный" и на городских водопроводных сетях", - уточнили в организации.

ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.