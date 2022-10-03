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Австрийцы будут инвестировать в строительство горнолыжного курорта в КР

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- Айжан Мамбеталиева
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Строительство канатных дорог для лыжников и отдыхающих в Оруу-Сае и спортивного комплекса в Тамге стало одним из главных вопросов заседания кыргызско-австрийской правительственной комиссии по экономическим связям в Бишкеке.

"Мы на этой встрече рассказали комиссии о двух наших проектах. Это Оруу-Сай и Тамга. Так как мы сотрудничаем с австрийской фирмой, она приступила к выполнению работ на объекте. Мы доложили комиссии о проделанной работе", - рассказал управляющий директор Фонда поддержки развития туризма в КР Александр Валитов.

Он отметил, что сейчас идут переговоры с австрийской компанией "Доппельмайр" - изготовителем канатных дорог, признанным лучшим в мире. Кыргызская сторона намерена заказать у этой компании канатную дорогу гондольного типа. В конечном счете в урочище Оруу-Сай появится туристическо-горнолыжный круглогодичный кластер. А уже сейчас проводится топографическая съемка и геологические изыскания.

"В Тамге речь идет пока только о топографической съемке, чтобы мы начали делать рабочий проект. В будущем здесь будет спортивный многофункциональный комплекс", - отметил Валитов.

По итогам переговоров правительства двух стран подписали протокол о сотрудничестве. Это уже восьмая подобная встреча, на которой определяется формат экономического взаимодействия двух стран. На ней также обсуждали совместные проекты в сфере сельского хозяйства и IT-сектора.

С кыргызской стороны на встрече был министр финансов Алмаз Бакетаев, представители Фонда поддержки развития туризма в КР, чиновники. Со стороны Австрии - официальные лица, финансисты и бизнесмены. Поддержать идею и оказать содействие в строительстве новых туристических объектов в Кыргызстан приехал и посол КР в Австрии Толенды Макеев.

По сообщению пресс-службы Минфина их ведомство уже прорабатывает вопрос о механизме гарантий для инвестиций в строительство горнолыжного комплекса. Согласно договоренности, 30 процентов оплатит кыргызская сторона и 70 процентов - австрийская сторона под гарантии Минфина КР.


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URL: https://www.vb.kg/423212
Теги:
Австрия, спорт, туризм, горнолыжный спорт, Кыргызстан
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