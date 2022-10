Китай опасается открытия американских биолабораторий в Центральной Азии?

За пограничным конфликтом на границе Кыргызстана и Таджикистана прошло практически незамеченным очень важное заявление, сделанное на саммите ШОС.

Председатель КНР на 22-м заседании Совета глав государств – членов ШОС заявил, что странам – участницам объединения необходимо "адекватно противодействовать нетрадиционным вызовам безопасности, таким как безопасность данных, биологическая безопасность, космическая безопасность". Россия об этом заявляет уже давно. Политизация вопросов биологической безопасности приводит к созданию биологических угроз в Центрально-Азиатском регионе.

Также в рамках Самаркандской декларации 2022 года страны ШОС призывают строго соблюдать Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия и принять к ней протокол, который будет предусматривать эффективный механизм проверки. Россия давно настаивает на принятии юридически обязывающего протокола к Конвенции, который, среди прочего, обеспечил бы эффективный механизм проверки соблюдения КБТО.

Чем же вызвана такая обеспокоенность Китая, и стоит ли волноваться по этому поводу Кыргызстану?

Любопытная информация появилась в отечественных СМИ. Напомним, ранее исследователи Russia Today выяснили, что американцы решили исследовать смертоносную Сибирскую Язву в биолаборатории в Кыргызстане.

Министерство здравоохранения США планирует профинансировать исследования сибирской язвы в Киргизии. Представляющие американский Минздрав центры по контролю заболеваемости (CDC) выделят порядка четверти миллиона долларов на исследования специфического антитоксина. Как следует из тендера, размещённого на портале госзакупок правительства США, базой для испытания должна стать областная больница в городе Ош на юге республики.

"Контракт Минздрава США на исследования сибирской язвы получила Международная высшая школа медицины Киргизии (частный медицинский вуз в столице республики. - RT) с формулировкой "может проводить оценку реальной эффективности антитоксина раксибакумаба, находящегося в национальном стратегическом запасе правительства США", говорится в публикации.

Ранее Минздрав Кыргызстана слишком быстро открестился от этой сделки, назвав информацию "фейком". Мол, разрешения на подобные исследования никому не выдавались. Может и так, но тут же ректор той самой Международной высшей школы медицины Стальбек Ахунбаев подтвердил отечественному изданию 24.kg, что "CDC к ним действительно обращались по поводу возможных клинических испытаний".

"Но речи об испытаниях антитоксина вообще не было. Любой препарат должен быть зарегистрирован департаментом лекарственных средств. Наш специалист ответила, что без регистрации каких-либо препаратов на территории Кыргызстана проводить исследования категорически запрещено. Откуда пошла информация о нас, неизвестно. Никаких договоров у нас нет и не было. Про деньги разговора вообще не было. Это вранье полное", - заявил Ахунбаев.

Правда, делают вывод журналисты, все эти чрезвычайно эмоциональные заявления не означают, что подобная сделка не может быть заключена в будущем и не обсуждается сейчас.

Просто на более высоком, нежели Минздрав, уровне. Только вот "более высокий" уровень кабмина не просто до сих пор НЕ опровергает эту информацию, но и подозрительно отказывается от комментариев в принципе!

С одной стороны, нельзя исключать, что своей публикацией Russia Today сорвала "сибирскую" сделку. С другой – кто даст гарантии, что обсуждение этого вопроса только на начальной стадии, запросы в Академию – пробные шары, и все самые интересные переговорные манипуляции по этому вопросу идут прямо сейчас, или еще впереди?

Издание напоминает, что между Кыргызстаном и США идут переговоры по поводу нового соглашения между двумя странами. Нюансы и пункты будущего документа, который, судя по настроению отечественного главы МИД КР, будет подписан, людям конечно же не раскрываются.

При этом следует понимать, что предыдущее соглашение давало без исключения всему гражданскому и военному персоналу Правительства США, находящемуся в Кыргызской Республике в связи с программами содействия США, статус равный статусу, предоставляемому административному и техническому персоналу согласно Венской конвенции о дипломатических отношениях 18 апреля 1961 года.

А это, не считая полного освобождения от любых налогов, такс и сборов, практически полную неприкосновенность (помните американского военного, который убил кыргызстанского водителя? К ответственности его привлекли формально – и то, выслали домой, в Америку – ред.). Можно утверждать, что этот пункт американцы постараются оставить и в новом соглашении. И если лаборатория будет в рамках очередной "программы содействия США", ее сотрудники, их респонденция, посылки, доставки, отчеты – все это также будет недоступно для кыргызстанских властей.

Да и само открытие лаборатории по изучению сибирской язвы на юге Кыргызстана также может стать одним из пунктов соглашения, либо в нем может быть заложено основания для проведения соответствующих переговоров.

Насколько эта гипотеза соответствует действительности, издание решило выяснить в отечественном МИДе.

"С тайной надеждой на то, что ответ будет однозначным – "никаких лабораторий не будет, Минздрав сказал все правильно", мы задали уточняющий вопрос: "На каком этапе находятся переговоры по соглашению между Кыргызстаном и США? И есть ли в нем пункт об открытии биологической лаборатории на юге республики или вообще в Кыргызстане?".

Но к нашему недоумению и, если честно, ужасу, после долгого ожидания и продолжительных консультаций был получен следующий ответ: "Комментарии по этим вопросам мы дать не можем".

В Кыргызстане, прямо в Бишкеке уже пытались открыть биолабораторию. Правительство Канады в 2011 году выделяло 60 млн долларов на создание биолаборатории третьего уровня безопасности в Ботаническом саду столицы нашей республики. И только благодаря возмущенной общественности проекту не суждено было сбыться.

Та же общественность буквально на днях выступила против строительства новой биолаборатории в Казахстане. Там, в поселке Гвардейском Жамбылской области, к концу 2025 года планируется построить лабораторию для работы с особо опасными штаммами.

Митингующие, которые собрались у посольства США, подчеркивают, что лаборатория будет вблизи границы с Кыргызстаном, всего в 80 километрах от Бишкека.

""Нет биолабораториям США у границ Кыргызстана", "Остановить строительство биолаборатории в Кордае - у наших границ", кричали плакаты.

Так почему же та же общественность не обращает внимания, что творится под их носом в Кыргызстане прямо сейчас?

Еще и еще раз повторим – нет ничего плохого в исследования опасных штаммов, наоборот, человечество только и выжило благодаря все новым научным разработкам борьбы с заболеваниями. Вопрос в другом – под видом биолабораторий может быть все, что угодно – вплоть до создания биологического оружия. Которое, кстати, нужно на ком-то испытывать…

Это не паранойя, а, к сожалению, суровая правда жизни.

Например, хорошо известная в Кыргызстане Виктория Нуланд - заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам, переживала, что российские военные захватят американские биологические лаборатории на Украине. Ну, во-первых, она подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химоружие, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США, сообщал ТАСС.

"На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся", - заявила Нуланд.

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США.

В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США

В тот же день было опубликовано указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях. В списке числились возбудители чумы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, в т.ч. сибирской язвы…

Ничего не напоминает?

Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия.

Кстати, британская газета таблоид Daily Mail выявила причастность сына Байдена к биолабораториям на Украине, подтверждая этим данные Минобороны РФ.

Британское издание получило доступ к электронным письмам с ноутбука Байдена-младшего. Он действительно помогал финансировать Metabiota – подрядчика Министерства обороны США, который занимался разработками в сфере опасных заболеваний.

В том числе, речь идет о заболеваниях, способных вызывать пандемии и использоваться в качестве биологического оружия.

Кроме того, Хантер Байден организовал коммуникацию Metabiota с украинской фирмой Burisma для реализации некоего научного проекта по биозащите на Украине.

Компания Metabiota, как стало известно британскому изданию, была связана с оборонной компанией Black & Veatch, обладающей прочными контактами с американской разведкой.

Байден-младший мог играть важную роль и в поиске финансирования проектов на Украине.

По данным российского оборонного ведомства, деятельность этих биолабораторий и реформы здравоохранения привела к неуправляемому росту особо опасных инфекционных заболеваний. Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

Процитируем исследование ИАЦ МГУ: "Нельзя не обратить внимание на наличие тесной связи научных биолабораторий с армейскими центрами стран НАТО и военным руководством США. А это означает, что в скрытой биологической войне участвуют корпорации, объединенные в Альянс за биобезопасность: Bavarian Nordic, Cangene Corporation, DOR BioPharma, Inc., DynPort Vaccine Company LLC, Elusys Therapeutics, Inc., Emergent BioSolutions, Hematech, Inc., Human Genome Sciences, Inc., NanoViricides, Inc., Pfizer Inc., PharmAthene, Siga Technologies, Inc., Unither Virology LLC. Все они являются частью так называемой "Большой Аптеки" (Big Pharma), разветвлённой структуры, в которой переплелись интересы американских конгрессменов с интересами фармацевтической и военной промышленности США.

В-третьих, уже произошел широкий охват территорий стран СНГ, и бывших советских республик сетью лабораторий. Только Украина получила 12 таких центров.

В Грузии открыт в пригороде Тбилиси Центр Лугара, куда имеют доступ только военные микробиологи США; по стране функционирует еще 4 центра, занимающиеся исследованиями различных переносчиков опасных, и смертельных в том числе, заболеваний. Грузинские микробиологи долгое время проходили стажировки на военных объектах США. Центр Лугара действовал под контролем американских военных до 2018 года, когда, в связи с многочисленными протестами Москвы, был наконец передан под контроль тбилисских властей.

С 1992 г. между Казахстаном и США действует соглашение по программе CWEP, развёрнуто сотрудничество РК с DTRA. В Алматы на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций им. Магсута Айкимбаева в 2016 году построена соответствующая лаборатория. Именно она вызвала дипломатическое противодействие Китая, а также демонстрацию обеспокоенности российских партнёров. Именно про эту лабораторию и её закрытие по настоянию соседей, говорят сейчас в Бишкеке. А ведь есть еще другие центры и лаборатории в Казахстане, Армении, Азербайджане, Таджикистане и Узбекистане, и не все они находятся под полным и ответственным контролем национальных правительств"…

Ну и стоит ли говорить, что из-за СВО на Украине Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы. Для стран Центральной Азии это означает усиление политического давления со стороны американцев с целью осуществления своих проектов по биологическим исследованиям на территории Центрально-Азиатского региона".